其中一員違約拒飛韓國 杜汶澤「喱DAO女團」三人成軍

下月出道

經過多番考慮，團隊決議「喱DAO女團」最終以三人女團姿態出道，監製朴忠旻亦同意今次臨時變陣，並認為這是對女團最好的決定。廖樂兒、Hazelle和Summer會保持士氣，到韓國展開一系列專業訓練，包括排舞、練歌等，之後會在韓國拍攝首支跳舞單曲MV，下月會正式出道。三位成員近日便為新歌在韓國進行錄音，Hazelle說：「第一次入錄音室，感覺很新鮮，慶幸一切很順利，比預期更早完成。之後就會準備拍攝MV，每人也安排了不同的造型，好期待，會努力做好自己本份。」提到即將拍攝MV，廖樂兒表現興奮，她說：「其實我每天也很興奮，因為每天也學到不同新東西。我們現在很努力去夾齊舞步，展現團隊的感覺，希望完成今次拍攝後，還會有無限次的機會。」而Summer則說：「我很期待拍MV，因為MV裏面有很多不同場景，希望一切順利。」官方亦公開了女團首張團體照。