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娛樂
2022-09-16 12:34:53

其中一員違約拒飛韓國 杜汶澤「喱DAO女團」三人成軍

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「喱DAO女團」原本是四人組合，結果今日宣布變陣以三人成軍。

「喱DAO女團」原本是四人組合，結果今日宣布變陣以三人成軍。

杜汶澤旗下「喱騷」本年度重點企劃「喱DAO女團」，由「嘩嘩蛙」持有人票選出女團成員廖樂兒、HazelleSummer，並於上月遠赴韓國展開密集式訓練。

臨時變陣

今次「喱DAO女團」原本選出五位出線女生一起出發到韓國集訓，再由韓國監製朴忠旻從當中選出四人正式成團。豈料於出發前，候選人之一Natalie Law單方面違反與本公司所簽訂的合約，未有飛赴韓國。據了解，「喱騷」方面已聘請律師處理今次違約事宜，並會向Natalie Law本人追究，並已在IG上發表聲明將採取法律行動。至於另一位候選人Gigi，卻因私人理由，最後並無參與候選安排。

下月出道

經過多番考慮，團隊決議「喱DAO女團」最終以三人女團姿態出道，監製朴忠旻亦同意今次臨時變陣，並認為這是對女團最好的決定。廖樂兒、HazelleSummer會保持士氣，到韓國展開一系列專業訓練，包括排舞、練歌等，之後會在韓國拍攝首支跳舞單曲MV，下月會正式出道。三位成員近日便為新歌在韓國進行錄音，Hazelle說：「第一次入錄音室，感覺很新鮮，慶幸一切很順利，比預期更早完成。之後就會準備拍攝MV，每人也安排了不同的造型，好期待，會努力做好自己本份。」提到即將拍攝MV，廖樂兒表現興奮，她說：「其實我每天也很興奮，因為每天也學到不同新東西。我們現在很努力去夾齊舞步，展現團隊的感覺，希望完成今次拍攝後，還會有無限次的機會。」而Summer則說：「我很期待拍MV，因為MV裏面有很多不同場景，希望一切順利。」官方亦公開了女團首張團體照。

「喱DAO」女團誕生成員起底 「喱DAO」女團誕生成員起底
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