再見．枕邊人｜羅天宇兩套劇同日推出 做街坊律師唔怕跟鄭嘉穎比較

羅天宇今晚(26日)連續有兩套劇集出街，包括《再見．枕邊人》及《婚後事》，前者扮演一個貼地的街坊律師，經常幫深水埗居民，後者扮演一個口甜舌滑，長期不乏性伴侶的年青人。
由於有他參演的《旁觀者》在不久前在播出，如今更有兩套劇在黃金時間播出，天宇稱去年自己一劇也沒有，如今卻全在黃金時段，直言有些少緊張。
同黃智雯一拍即合
問到會否擔心今次律師的角色跟鄭嘉穎的《怒火街頭》相似，他表示自己有看過對方的演出，也有少少擔心，但自己都花不少時間去研究，不怕觀眾會作比較。他續稱跟王敏奕合作機會很多，一齊挑戰好多東西，跟黃智雯就屬首次合作，由於二人都是內斂的一群，但熟絡之後，發現大家都很合拍，大家在拍攝時都不停討論。
兩個角色屬搞笑類
天宇表示兩個角色都屬於搞笑類型，對於怕怕羞羞的他來說反差很大，問到為何被安排演充滿喜感的角色，他說︰「我都唔知點解，我諗係啲監製好想挑戰自己，亦都挑戰演員，想佢地有突破。同埋都希望觀眾睇到一個新鮮感，我又比較少表演一啲比較粗獷啲嘅角色，所以係呢一方面去滿足佢地嘅好奇心，亦都想俾到觀眾一個新鮮感。」
今次跟馬德鐘再合作，他稱以前與對方是上司下屬關係，說話上比較恭敬，二人私下相處也是以禮相待，唯獨今次在劇中要跟對方有不少硬碰場口，他要衝破一些心理關口，「你睇佢氣場真係好勁，唔可以同恭敬模式講對白，要鬧佢同佢作對，都幾大挑戰。」