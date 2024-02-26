再見．枕邊人｜羅天宇兩套劇同日推出 做街坊律師唔怕跟鄭嘉穎比較

羅天宇今晚(26日)連續有兩套劇集出街，包括《再見．枕邊人》及《婚後事》，前者扮演一個貼地的街坊律師，經常幫深水埗居民，後者扮演一個口甜舌滑，長期不乏性伴侶的年青人。 由於有他參演的《旁觀者》在不久前在播出，如今更有兩套劇在黃金時間播出，天宇稱去年自己一劇也沒有，如今卻全在黃金時段，直言有些少緊張。

同黃智雯一拍即合 問到會否擔心今次律師的角色跟鄭嘉穎的《怒火街頭》相似，他表示自己有看過對方的演出，也有少少擔心，但自己都花不少時間去研究，不怕觀眾會作比較。他續稱跟王敏奕合作機會很多，一齊挑戰好多東西，跟黃智雯就屬首次合作，由於二人都是內斂的一群，但熟絡之後，發現大家都很合拍，大家在拍攝時都不停討論。