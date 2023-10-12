冰上火花｜柯煒林自覺同Ian似樣 王智騫爆奪XX螢幕初吻

WiIl跟Martin表示因為今次拍攝之後，愛上冰球活動，並與今次拍攝的隊友組了一隊「Crew」業餘去玩。 WiIl在劇中扮演Ian的哥哥，他笑言自己跟Ian很似樣，特別是眼睛，「大家都是大眼」。提到他們兩兄弟爭一女，他搞笑表示自己爭贏，續說︰「我覺得今次的感情線，跟以往有少少不同，好複雜，有很多悔恨，今次是一個現實但熱血的體育題材。」

自爆有除衫晒肌

問到二人有沒有除衫戲份，Will稱當時有問導演是不是合理，「打完冰球後，發覺所有運動員都是這樣，在冰場赤腳走來走去，之後又會經常留在更衣室吹水，打完球後懶死不走。」Martin表示有除衫，更是爆汗的那種，同時又自爆在劇中有感情線，更奪走了對方的螢幕初吻。當Martin想劇透時，Will即謂︰「到時要睇99台，ViuTV《冰上火花》。」

食 蒜蓉 拍接吻戲被拒

Martin續問Will拍接吻戲需注意事項，他說︰「搽潤唇膏,不要吃蒜頭！早期的時候，跟吳海昕拍kiss戲，我吃了蒜蓉菜心，然後她大聲叫，話我吃了蒜頭，之後我立即去刷牙、用漱口水及口香糖，但我記得當時有叫她一齊吃蒜蓉菜心，哈哈！」