冰上火花｜柯煒林自覺同Ian似樣 王智騫爆奪XX螢幕初吻

ViuTV原創劇《冰上火花》將於10月30日首播，MIRROR成員陳卓賢（Ian)、楊樂文（Lokman）、江爆生(Anson Kong）與一眾演員出席包括柯煒林(WiIl)、張芷澄 (Christe)、林愷鈴(Ashley)、朱鑑然、COLLAR的沈貞巧(Gao)、王智騫（ Martin）、林家熙 （Locker)、黃溢豪、黄奕晨 （Dixon）、郭爾君（Alma）以及黃可盈（Flavia）今日穿上全副裝束出席記者會。
會上，MIRROR 成員lan、Lokman. Anson Kong 和COLLAR 成員 Gao 輪流在冰上展示溜冰實力。隨後，張芷澄、黄奕晨、朱鑑然、黃溢豪、 王智騫和林家熙分為兩隊，即場進行熱身賽，全場氣氛高漲。
同陳卓賢一樣係「大眼仔」
WiIl跟Martin表示因為今次拍攝之後，愛上冰球活動，並與今次拍攝的隊友組了一隊「Crew」業餘去玩。 WiIl在劇中扮演Ian的哥哥，他笑言自己跟Ian很似樣，特別是眼睛，「大家都是大眼」。提到他們兩兄弟爭一女，他搞笑表示自己爭贏，續說︰「我覺得今次的感情線，跟以往有少少不同，好複雜，有很多悔恨，今次是一個現實但熱血的體育題材。」
自爆有除衫晒肌
問到二人有沒有除衫戲份，Will稱當時有問導演是不是合理，「打完冰球後，發覺所有運動員都是這樣，在冰場赤腳走來走去，之後又會經常留在更衣室吹水，打完球後懶死不走。」Martin表示有除衫，更是爆汗的那種，同時又自爆在劇中有感情線，更奪走了對方的螢幕初吻。當Martin想劇透時，Will即謂︰「到時要睇99台，ViuTV《冰上火花》。」
食蒜蓉拍接吻戲被拒
Martin續問Will拍接吻戲需注意事項，他說︰「搽潤唇膏,不要吃蒜頭！早期的時候，跟吳海昕拍kiss戲，我吃了蒜蓉菜心，然後她大聲叫，話我吃了蒜頭，之後我立即去刷牙、用漱口水及口香糖，但我記得當時有叫她一齊吃蒜蓉菜心，哈哈！」