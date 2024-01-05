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娛樂
2024-01-05 11:15:00

冼迪琦泳裝騷身材完勝《懿想天開》兩主持 網民暴動︰犯規、太狠了!

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冼迪琦泳裝騷身材完勝《懿想天開》兩主持 網民暴動︰犯規、太狠了!

冼迪琦泳裝騷身材完勝《懿想天開》兩主持 網民暴動︰犯規、太狠了!

TVB童星出身的冼迪琦（小迪）樣子甜美又可愛，2018年參加日本最強女團AKB越洋挑戰成功入選AKB嘅台灣分隊TPE48。較早前「香港第一美少女」已經從TPE48畢業。24歲的小迪畢業後，除咗推出個人寫真集在你心迪回饋粉絲，更加入台灣中信兄弟啦啦隊成為練習生，又於多個台灣綜藝節目亮相及與岩布仙尼同場。早前冼迪琦於網絡節目《懿想天開》中到高雄景點吃喝玩樂，穿上泳裝於泳池邊傾偈時展示身材，令網民「暴動」流鼻血。

冼迪琦身材好，穿泳裝騷身材完勝《懿想天開》兩主持。（懿想天開截圖） 冼迪琦身材好，穿泳裝騷身材完勝《懿想天開》兩主持。（懿想天開截圖） 冼迪琦身材好，穿泳裝騷身材完勝《懿想天開》兩主持。（懿想天開截圖） 冼迪琦身材好，穿泳裝騷身材完勝《懿想天開》兩主持。（懿想天開截圖） 冼迪琦身材好，穿泳裝騷身材完勝《懿想天開》兩主持。（懿想天開截圖） 冼迪琦身材好，穿泳裝騷身材完勝《懿想天開》兩主持。（懿想天開截圖） 冼迪琦身材好，穿泳裝騷身材完勝《懿想天開》兩主持。（懿想天開截圖） 冼迪琦身材好，穿泳裝騷身材完勝《懿想天開》兩主持。（懿想天開截圖） 冼迪琦身材好，穿泳裝騷身材完勝《懿想天開》兩主持。（懿想天開截圖） 冼迪琦身材好，穿泳裝騷身材完勝《懿想天開》兩主持。（懿想天開截圖）

冼迪琦希望於中信兄弟升任正式生

冼迪琦於《懿想天開》與主持人阿樂、李懿前往高雄飲飲食食，期間三人在下半段於泳池邊傾偈，青春無限的冼迪琦穿上性感泳衣，露出驕人身材，震撼程度完勝阿樂及李懿。講到新一年2024年願望及大計，冼迪琦小迪希望由中信兄弟啦啦隊練習生升做正式生，同時希望綜藝節目可以長做長有。

冼迪琦身高1.65米，深愛台灣網民歡迎。（冼迪琦IG） 冼迪琦身高1.65米，深愛台灣網民歡迎。（冼迪琦IG） 冼迪琦身高1.65米，深愛台灣網民歡迎。（冼迪琦IG） 冼迪琦身高1.65米，深愛台灣網民歡迎。（冼迪琦IG） 冼迪琦身高1.65米，深愛台灣網民歡迎。（冼迪琦IG） 冼迪琦身高1.65米，深愛台灣網民歡迎。（冼迪琦IG） 冼迪琦身高1.65米，深愛台灣網民歡迎。（冼迪琦IG） 冼迪琦身高1.65米，深愛台灣網民歡迎。（冼迪琦IG） 冼迪琦身高1.65米，深愛台灣網民歡迎。（冼迪琦IG） 冼迪琦身高1.65米，深愛台灣網民歡迎。（冼迪琦IG） 冼迪琦身高1.65米，深愛台灣網民歡迎。（冼迪琦IG）

冼迪琦身材好 網民大讚誠意十足

除此之外，冼迪琦於社交網站上載當日所影泳衣照，並留言話：「20231230 […] 💭 收看了最新一集的#懿想天開了嗎？我們的閨密奢華跨年之旅 跟著懿想到處玩 又能拍美照 好幸福唷！！」呢個PO一出，就引起網民暴動式留言，例如「太狠了太狠了」、「誠意十足的小迪」、「超漂亮」、「太火辣了吧」、「一早眼睛就吃這麼辣好像太刺激了」、「犯規 太靚」及「女神超甜美的」等等。冼迪琦的泳裝IG貼文至今狂賺2.7萬Likes，明顯較與岩布仙尼合照9137Likes多。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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