出精特工隊｜《IT狗》爭住上陣配音 導演簡君晉：冇咁多精蟲俾大家玩

挪威破格成人動畫《出精特工隊》(Spermageddon)，電視劇《IT狗》及電影《白日之下》導演簡君晋引入香港發行，料不到首次發行就做了「三級片主」，簡導笑言，「起初以為可一家大細睇，點知變咗三級，大家都估唔到。」廣東話版配音陣容包括凌文龍、陳漢娜、陳湛文、林家熙、余逸思、岑珈其、楊樂文、周𧘲君等，儼如「動畫版IT狗」，簡導大嘆頭痕：「冇咁多精蟲俾大家玩！」電影將於11月8日公映，明天(18日)起舉行優先場。



見精蟲 諗起凌文龍陳漢娜 《出精特工隊》由曾執導《殺神夜》（Violent Night）及《格林雙俠：獵巫世紀》（Hansel and Gretel: Witch Hunters）的黑色幽默導演湯米維高拉 (Tommy Wirkola)及拉斯姆斯施華特臣(Rasmus A. Sivertsen)聯手， 將生命的起源打造成一場精子的人體瘋狂大冒險。故事雙線發展，人類世界的14歲男孩阿聰(林家熙聲演)與麗莎(余逸思聲演)初嘗「禁果」；另一條線則人體世界內的精子大軍，包括「斯文」(凌文龍聲演)與「明精」(陳漢娜聲演)，從男生體內力爭上游進入女生體內，務求與卵子結合的冒險旅程。同時亦加入如《玩轉腦朋友》的大腦軍師元素。 電影早前率先舉行「早洩」場，簡君晋和配音導演兼《派對咖孔明》聲優蔡裕邦現身映後分享。談到《IT狗》配音陣容，簡導笑言，「一見到男女主角精蟲(斯文和明精)，就諗起凌文龍同Hanna(陳漢娜)，唔知點解，慢慢好似個個cast都可以fit in落去，所以我就叫晒成班朋友嚟，佢哋又二話不說幫手，個個都話我想做我想玩，但我話冇咁多精蟲俾大家玩！」

爾冬陞簡君晋齊齊化身精蟲 話雖如此，連爾冬陞和簡君晋亦有份聲演精蟲，簡導又自爆小時候已夢想為動畫配音，今次自己做片主，當然趁機會化身「精蟲」上陣，蔡裕邦就劇透表示，「同佢而家個樣好似，佢一開聲，好shock，估唔到佢可以好放！！」 兩人原是同一中學師兄弟，簡君晋憶述，「某年舞會我哋站著如嘍囉，冇人理就自己傾偈，知道佢係配音導演配音員，所以就𢱑撈。」蔡裕邦大讚簡導眼光獨到，「完全係入晒戲，真係同原聲似，加上佢哋本身有自己性格，擺入角色風格，有好多火花。」除了擔任配音導演，他亦親自配人類男主角的父親角色，更主唱其中一首電影歌曲。最難忘是合共5日的配音過程很深刻，撞正黑雨、十號風球，經歷延期早收，總算完成。

填唔掂 搵黃綺琳求救 此片共有4首電影歌曲，粵語版歌詞由《填詞L》導演黃綺琳操刀，簡君晋半說笑道，「起初唔想俾credit佢，我睇佢套《填詞L》，學套戲講嗰啲0234……咁填，填咗半日先得3句。」他自爆最終要向黃綺琳求救，「我嘗識唔放棄，但到咗天黑都係搞唔掂，即刻打俾佢話：『我send條link俾你，睇吓套戲有冇感覺。』因為冇英文，只有挪威文，要譯英文再填，佢最後答應肯填。」 一刀不剪 三級上映 電影富有教育意義，最終卻要三級上映，但簡導堅持不作刪剪，「呢段時間成日都話寒冬，做訪問10個有12個都問寒冬點算，我哋做創作，無論幕前幕後都花好多心機，今次唔同層面一齊玩，都俾咗一個好愉快嘅時間俾大家，笑吓輕鬆吓，成日話冇喜劇，拍就難，整部《出精特工隊》比大家嘆吓，成件事我都覺得過癮好玩，希望可以傳染俾大家。」