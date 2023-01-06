出post指AK口誤自稱受騷擾 蔡康年都試過講錯嘢 照稿讀被曾志偉明寸︰主持唔應該帶稿

早前叱咤頒獎禮後，MIRROR接受記者圍訪，當日由於隊長Lokman確診感染新冠病毒，副隊長AK（江𤒹生）代為帶領團員受訪。不過訪問期間AK一時口快講錯新冠正名，網民聽到當然開心share，而隔離台TVB主持蔡康年亦出post「提醒」，但係冇幾耐就話受滋擾而刪post。

即使由電台DJ到近年轉型做財經主持，蔡康年喺TVB仍然有機會做吓活動司儀，不過經驗豐富嘅佢都試過口誤講錯嘢，又試過全程跟稿讀俾高層曾志偉當面明寸，被人「提醒」係咩感受相信佢最清楚。

蔡康年多次講錯藝員名

2018年TVB《萬千星輝頒獎典禮》，開show前嘅紅地毯儀式由蔡康年做主持，但係成晚錯漏百出，叫錯龔嘉欣做鍾嘉欣，將劉穎鏇叫做梁穎鏇，連劇集《親親我好媽》都讀做《親親好媽媽》。唔熟自己台資料以外，做司儀最緊要執生，但係蔡康年喺江嘉敏未出場時就介紹咗，出場後又冇補返，表現都幾唔專業。後來蔡康年晌Facebook開post向龔嘉欣道歉。

前年TVB同三大唱片公司破冰，仲因此搞個《音樂永續 樂壇共享》記者會，蔡康年作為呢壇大嘢嘅司儀，竟然全程照稿讀。後來時任TVB副總經理嘅曾志偉上台發言時，指住蔡康年話「作為一個主持就唔應該帶稿嘅」。