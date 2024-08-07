分期付款愛上你｜Yaya獲封《天若有情》泰版吳倩蓮 與Bright首合作大讚是暖男

由泰國BL劇《只因我們天生一對》的男主角Bright (瓦奇拉維特奇瓦雷) 及泰國億萬票房女神Yaya (烏拉薩雅斯帕邦德)合演的《分期付款愛上你》，於泰國開畫票房力壓《全職乖孫》並超越同日上映的荷李活大片《特技狂人》，榮登首日票房冠軍，口碑爆棚，女主角Yaya更被稱讚為媲美經典香港電影《天若有情》中的吳倩蓮。電影本周四(9日)在香港上映。

探討泰國債務社會問題 電影不止是簡單的浪漫愛情喜劇，同時探討泰國債務的社會問題，以及在多元城市芭堤雅的生活掙扎，既有愛情的瘋狂，也有黑幫的純真。Yaya指劇本讓她看到並體驗到前所未見的世界，「電影裡有個前所未見的故事情節，也有相當多黑暗面。我承認是個生活過得很好的人，所以從來沒有接觸過這麼黑暗的事情。當我加入劇組時，我就覺得『原來他們必須經歷這樣的事情嗎？』這對我來說是一次大開眼界的經驗，感受到他們的生活，並不如我們想像中那樣容易。」

Bright獲讚是男神 Yaya首度跟男神Bright合作並有大量對手戲，大讚對手是很努力演員，「我真的很佩服他的工作精神，應該沒有人比他更適合這角色。觀眾可能會覺得他的角色很壞，但其實卻也相當溫暖，這跟Bright非常匹配。」而首度與Yaya合作的Bright亦大讚Yaya經驗豐富：「跟她合作非常舒服，她的演出經驗非常豐富，給我很多正能量。」