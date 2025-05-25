刑偵12｜丘梓謙感謝張松枝設計對白 最想珍藏林保怡手稿

丘梓謙昨日(24日)與林保怡、陳自瑤、張松枝等到紅磡出席宣傳活動，其角色在頭一星期便告結束，儘管如此，故事仍然會圍住他身邊的人繼續走。他在活動上提到在拍攝時，為他的角色設計了一些對白及動作，豐富成個角色。他坦言當日在船上拍攝時，天氣非常熱，在船內的氣溫非常高，但張松枝仍然可以抵受到高溫，風扇也不用，而自己就因為長袖衫，又要跑，搞到大汗淋漓。

丘梓謙又提到今次的角色感受到冰火感覺，因為他被冰埋沒的一幕全都是用真冰，「嗰日好熱，諗住佢哋倒啲真冰落嚟可以過冷河，點知浸咗3分鐘，我個人已經開始震，林保怡都問得未，點知一上到來，又好熱，又想落返去。」

提到今次他的角色是變態富三代，他坦言很開心，自己在錄口供的那場戲，便是參考了《寒戰》梁家輝畀郭富城審問嗰場，因為當時梁家輝同郭富城都係好高級嘅人，被人問話要表露到你夠料先拉我，我有參考佢哋嘅眼神。我自己係好鍾意睇戲，亦都會成日睇自己演嘅戲，去諗點樣演好啲呢！」