熱門搜尋:
端午節2025 新店關注組 SIERRA SEA 網上熱話 滶晨 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-05-25 11:00:00

刑偵12｜丘梓謙感謝張松枝設計對白 最想珍藏林保怡手稿

分享：
(右二)丘梓謙出席《刑偵12》宣傳。(娛樂組攝)

(右二)丘梓謙出席《刑偵12》宣傳。(娛樂組攝)

丘梓謙昨日(24)與林保怡、陳自瑤、張松枝等到紅磡出席宣傳活動，其角色在頭一星期便告結束，儘管如此，故事仍然會圍住他身邊的人繼續走。他在活動上提到在拍攝時，為他的角色設計了一些對白及動作，豐富成個角色。他坦言當日在船上拍攝時，天氣非常熱，在船內的氣溫非常高，但張松枝仍然可以抵受到高溫，風扇也不用，而自己就因為長袖衫，又要跑，搞到大汗淋漓。

丘梓謙在《刑偵12》演變態富三代，有別在《愛．回家之開心速遞》乖乖的感覺。(娛樂組攝)

丘梓謙在《刑偵12》演變態富三代，有別在《愛．回家之開心速遞》乖乖的感覺。(娛樂組攝)

丘梓謙又提到今次的角色感受到冰火感覺，因為他被冰埋沒的一幕全都是用真冰，「嗰日好熱，諗住佢哋倒啲真冰落嚟可以過冷河，點知浸咗3分鐘，我個人已經開始震，林保怡都問得未，點知一上到來，又好熱，又想落返去。」

提到今次他的角色是變態富三代，他坦言很開心，自己在錄口供的那場戲，便是參考了《寒戰》梁家輝畀郭富城審問嗰場，因為當時梁家輝同郭富城都係好高級嘅人，被人問話要表露到你夠料先拉我，我有參考佢哋嘅眼神。我自己係好鍾意睇戲，亦都會成日睇自己演嘅戲，去諗點樣演好啲呢！」

adblk5
丘梓謙透露這場戲是向《寒戰》中梁家輝的演繹取經。

丘梓謙透露這場戲是向《寒戰》中梁家輝的演繹取經。

林保怡的手稿好想要

他稱林保怡審問他的一場戲，對方先把那場戲抄在紙上，「可能佢想加強某啲嘢，佢就將個部份對白寫落張紙度，之後佢望一次就開始拍。我哋係咁話呢張紙好緊要！好想保留，因為自己無呢個習慣，將啲重要嘅對白、資訊性嘅嘢，寫低佢容易入腦。佢審我嗰場係好長，佢改動咗少少，可能只係前後改動咗，佢就用一個好舒服嘅方式講出嚟，所以我哋覺得個張紙好有用。我哋收工嗰時，係咁想搵個張紙，但無人搵到。」

丘梓謙在《刑偵12》演變態富三代，有別在《愛．回家之開心速遞》乖乖的感覺。(娛樂組攝) 丘梓謙在《刑偵12》演變態富三代，有別在《愛．回家之開心速遞》乖乖的感覺。(娛樂組攝) 丘梓謙很想要林保怡的手稿，因為對方會把一些改動記下。 丘梓謙很想要林保怡的手稿，因為對方會把一些改動記下。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能