別叫我賭神｜周潤發想演啞巴角色 柯煒林獲知試鏡成功眼濕濕

由周潤發、柯煒林(Will)、盧慧敏(Amy)在新戲《別叫我"賭神"》中合作，近日3人聯同導演潘耀明落力為電影宣傳，今晚(1日)4人將現身谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》，發哥早前曾表示想多演劇情文藝片，谷導自薦想為發哥寫劇本，問他還想嘗試甚麼角色時，發哥透露想嘗試一次完全沒有對白的戲，演一個啞巴，透過面部表情做戲。

柯煒林盧慧敏跟發哥拍戲福利好 Will和Amy首次跟神級影帝發哥合作，Will憶述當收到經理人通知，獲選中參演這電影時，深呼吸了一下，忍不住眼濕濕，要躲到橋上冷靜自己，跟自己說一定要好好看待及準備這次的工作機會。他又表示第一次見到發哥，發哥相當親切，主動握手並自我介紹。Amy亦大讚發哥斯文親切，毫無架子，仲大爆發哥內心似足大細佬，非常貪玩，經常想食凍野。發哥聞言立即制止，搞笑地表示不可讓發嫂知道。兩位年青演員更談及，跟發哥拍戲，管接送照顧周到，更有「發記士多」隨身，餐蛋麵、花膠人蔘湯、蘿蔔糕、年糕等應有盡有。Will更稱食到肥左十磅。