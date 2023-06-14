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娛樂
2023-06-14 19:26:25

別叫我賭神｜發哥現身中環展示髮功 靚靚被窒難以招架

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發哥現身中環展示髮功 靚靚被窒難以招架

周潤發、袁詠儀、柯煒林今日齊集中環一間理髮店，宣傳合作電影《別叫我〝賭神〞》。 (陳奕釗攝)

電影《別叫我〝賭神〞》將於本月底在香港上映，一眾台前幕後今日在中環出席宣傳活動，影帝周潤發聯同身為出品人的「發嫂」陳薈蓮，跟袁詠儀、柯煒林（Will）及導演潘耀明等一同登場，吸引大批傳媒到場採訪，場面熱鬧。

為呼應片中主角開髮型屋的情節，今次活動特別選在理髮店進行，導演大讚發哥好有Energy，而發哥跟袁詠儀在片中有甜蜜互動兼唱情歌，不過現場兩人卻不時鬥咀，發哥笑言跟貴為兩屆影后的靚靚合作好心寒，令到好笑又無奈的靚靚難以招架。發哥談到接拍該片就表示：「難能可貴，可以畀咁好嘅劇本。」形容靚靚多年來仍然咁靚，可以合作簡直𦧲飯應。靚靚都好興奮，自爆未落實是否她接演時，連老公都唔敢講，直認能跟偶像發哥有甜蜜演出是個難忘經驗，終於圓夢的確好開心。發哥重提靚靚選香港小姐當晚是他擔任評判，發哥抵死說：「我冇投佢一票，所以我唔夠膽見佢，直至咁唔好彩呢套戲撞到佢。」發哥事後補充：「咁靚女，唔選佢選邊個。」片中有剪髮場面，發哥在開拍前特別花了兩個月學剪頭髮，他坦言拍攝時也是有師傅代勞，擔心自己手騰腳震。

發哥作狀為袁靚靚剪髮，他笑言自己手騰腳震。 (陳奕釗攝)

發哥作狀為袁靚靚剪髮，他笑言自己手騰腳震。 (陳奕釗攝)

唔好當我係Chilam

至於在合作期間，發哥更帶領拍檔跑步，卻大爆靚靚只跑了一次，她只樂意參與食飯環節，而Will則自言接拍初時都好期待可以跟兩位大前輩合作，亦有跟隨發哥跑步，其毫無架子的舉動也令他很窩心，不過Will卻被發哥踢爆拍畢該片後沒有再陪跑。

發哥跟靚靚合作愉快，問到有否打算再做銀幕拍檔？發哥又一次發揮幽默本色：「我係諗住拍套戲劇，叫做《兩人瘋癲》，男女主角都係我哋，嗰陣時同佢死過，睇吓你死定我死啊嗰時。」發哥又擺張智霖上枱，更說：「你唔好當我係ChilamChilam就畀你蝦啫，我唔畀你蝦！」發哥又指再向出品人(即發嫂)投訴，接着兩人也聲稱最怕出品人。今日，發哥又主持「剪開」活動，為靚靚及三位小朋友「剪髮」，而父親將至，在片中扮演兒子的Will，就向發哥送上大蛋撻慶祝父親節。

發哥為三位小朋友「剪髮」。 (陳奕釗攝) 《別叫我〝賭神〞》一眾台前幕後出席中環的宣傳活動，身為出品人的「發嫂」陳薈蓮都有現身。 (陳奕釗攝) 發哥為三位小朋友「剪髮」。 (陳奕釗攝) 發哥跟靚靚合作愉快，笑言下次要開拍一套《兩人瘋癲》。 柯煒林今日亦有登場。 (陳奕釗攝) 柯煒林向片中老竇送撻慶祝父親節。 (陳奕釗攝) 柯煒林向片中老竇送撻慶祝父親節。 (陳奕釗攝) 影帝周潤發今日在活動上發揮幽默本色。 (陳奕釗攝) 靚靚能夠跟偶像發哥合作是個難忘經驗，自言終於圓夢。 (陳奕釗攝)
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