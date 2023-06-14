別叫我賭神｜發哥現身中環展示髮功 靚靚被窒難以招架

電影《別叫我〝賭神〞》將於本月底在香港上映，一眾台前幕後今日在中環出席宣傳活動，影帝周潤發聯同身為出品人的「發嫂」陳薈蓮，跟袁詠儀、柯煒林（Will）及導演潘耀明等一同登場，吸引大批傳媒到場採訪，場面熱鬧。

為呼應片中主角開髮型屋的情節，今次活動特別選在理髮店進行，導演大讚發哥好有Energy，而發哥跟袁詠儀在片中有甜蜜互動兼唱情歌，不過現場兩人卻不時鬥咀，發哥笑言跟貴為兩屆影后的靚靚合作好心寒，令到好笑又無奈的靚靚難以招架。發哥談到接拍該片就表示：「難能可貴，可以畀咁好嘅劇本。」形容靚靚多年來仍然咁靚，可以合作簡直𦧲飯應。靚靚都好興奮，自爆未落實是否她接演時，連老公都唔敢講，直認能跟偶像發哥有甜蜜演出是個難忘經驗，終於圓夢的確好開心。發哥重提靚靚選香港小姐當晚是他擔任評判，發哥抵死說：「我冇投佢一票，所以我唔夠膽見佢，直至咁唔好彩呢套戲撞到佢。」發哥事後補充：「咁靚女，唔選佢選邊個。」片中有剪髮場面，發哥在開拍前特別花了兩個月學剪頭髮，他坦言拍攝時也是有師傅代勞，擔心自己手騰腳震。