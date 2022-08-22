前TVB主播曾西批香港多爛綜藝節目 幕後工作人員寧炒冷飯少提新主意

2020年離巢嘅前TVB娛樂新聞台主播曾西，不時喺小紅書拍片大講過往喺TVB工作嘅經歷，日前佢又拍片並上載到小紅書爆料，期間佢仲批評香港好多垃圾綜藝節目。

喺片中，佢透露自己同TVB資深編輯聚會，期間佢哋就講到內地綜藝節目收視插水，令佢回想起自己喺TVB工作嘅日子，並話：「其實我可以掏心掏肺的告訴你，香港也有非常多的爛綜藝。」

曾西：當年我助紂為虐

之後，佢就話：「而我當年就是助紂為虐，生產這些垃圾內容的幕後工作人員。」因為佢喺15年先由幕後工作人員轉做主播，而佢就抱住今日唔好出事，只要完成任務，可以早啲收工就好嘅心態返工。佢仲話記得當年佢哋會開一啲腦力震盪嘅會議，喺呢個集思廣益嘅時候好少人會主動提出新嘅主意，而當中聽得最多嘅就係：「好似之前嗰個乜乜節目囉，不是炒冷飯，就是翻兜20多年前的爆款模式，就是看韓國當下有甚麼節目可以借鑒一下。」好少人會提出新嘅創意：「如果你提出一個新的創意，那這個鍋就等於全在你身上了，拉贊助、攥班底、聯繫嘉賓，香港是幾乎沒有頂流明星。粉絲經濟不成氣候，所以你很難找到某一個明星可以撐起你一部綜藝流量的那種人。」曾西仲話如果節目真係可以達成以上所有要求，但萬一節目唔成功嘅話就會被同事批評：「我一早話咗你個idea唔得㗎啦！」

曾西：嫁到這世界邊端、尋人記好睇

最後，曾西就認為TVB有2個綜藝節目係喺「不出錯便成功」嘅環境下，得到觀眾嘅支持，分別係陳貝兒主持嘅《嫁到這世界邊端》及方東昇嘅《尋人記》。

唔少網民睇完曾西呢條片後都同意《嫁到這世界邊端》及《尋人記》好成功，留言話：「方東昇真的很好啊，貝兒拍節目的時候還遇到離婚，所以很感觸。後段每一集都爆喊。辛苦她！」、「我都看過哎，真的不錯。沒有劇本，主持人也很好」、「方東昇真的很厲害！！！」及「全部都有睇過，好好睇！！！」等等。

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