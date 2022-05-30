尋人記2｜黃曉瑩與方東昇合作無間受關注 升呢人妻獲梁凱寧陪嫁

黃曉瑩一向與方東昇合作無間，先後合作《世界零距離》、《長命百二歲》、《這麼遠，那麼近》，而黃曉瑩喺上季《尋人記》出心出力尋人嘅表現已獲網民關注。黃曉瑩畢業於香港中文大學新聞與傳播學系，2011年在學期間已加入TVB擔任實習記者，畢業後正式成為TVB新聞部一員，期間曾任職駐澳門或戰地記者、港聞組、資訊專題節目主持及專題記者；2015年兼任主播，翌年得到晉升機會，擔任無線新聞副策劃主任，2018年主持《香港早晨》、《六點半新聞報道》，絕對係新聞小花之一，不過黃曉瑩已經名花有主。

黃曉瑩於2020年12月12日與6呎高男友註冊結婚，榮升人妻；不過疫情肆虐，直至2021年8月先正式喺酒店擺酒宴客。平日一向低調嘅黃曉瑩，未曾公開與老公合照，攞酒當天亦唔例外，只見梁凱寧、趙嘉韻等主播喺IG限時動態分享新人於宴會嘅甜蜜照片，以及各人嘅合照，而從照片中睇到梁凱寧所著嘅服裝與其他人迥然有異，網民估計梁凱寧應該係姊妹團之一。

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