劉以達音樂會｜何超儀跛住撐方仗 劉以達講明一日未死都有新作推出

劉以達入行40年，今明兩天(23、24日)於旺角麥花臣場館舉行兩場作品展音樂會，找來3位樂壇女唱作人，包括Wendyz Zheng(鄭嘉嘉)、Dorothy(劉君冬)和Lydia Pau(包仲欣)等，一起演繹他音樂生涯裡的輝煌作品。何超儀更負傷出席老友的作品展，認真有情有義！ 今次劉以達請來三位女將，包括Wendyz Zheng(鄭嘉嘉)、Dorothy(劉君冬)和Lydia Pau(包仲欣)等，一起演繹他音樂生涯裡的輝煌作品。劉以達開騷雲集一眾音樂圈好友，包括俞琤、周耀輝、郭啟華、DJ梁兆輝、蔡德才、黃志淙、龔志成、林德信、LFM的Jimmy、My Little airport 的林阿P、菇爹及菇母等。

劉以達一出場即以2009年作品《希望之旅》作開場，他在音樂會上表示自己的音樂比較偏，不愛整卡拉OK音樂。他又自言已到了用2元搭車的年紀，強調自己未死一定仍會有新作推出，適逢今個月27日是他的生日，一眾粉絲亦大叫「生日快樂」！ 他請出Lydia唱出《今夜星光燦爛》、《刺客》、《了了》及《玫瑰園》等金曲，劉以達介紹Lydia時說，「Lydia是一位在英國學習錄音及聲樂的歌手，亦係一位巨肺，所以較激情澎湃嘅歌、快歌，多數俾佢唱。」

唱作人鄭嘉嘉負責演繹王菲的作品《流星》、范曉萱的《最好的愛煞人武器》及首次現場表演關淑怡的《繾綣28800bps》及達明作品《無風的秋季》。劉以達與嘉嘉認識超過10年，他大讚對方音樂上很有才華，「嘉嘉現時多數做幕後工作，係一位作曲、編曲、和音及主音都厲害嘅音樂人，處理流行曲好細膩，較為抒情嘅歌俾佢唱會好好聽。」

Encore環節，劉以達唱完《排名不分先後左右忠奸(冇大細超)》，請出方皓玟公司旗下新人Dorothy，劉以達指對方本是一位幕後人，其才華令她走到台前，「Dorothy是一位美術及形象指導，其歌聲非常有時代感，所以安排佢唱《丟失隨想》、《馬路天使》兩曲。」劉以達問她未來發展重心，Dorothy說：「應該會專注於幕前。」

剛出席完《第77屆英國電影學院獎》的何超儀(Josie Ho)，於當地拍戲期間弄傷小腿導致骨裂，需要打石膏並要用扶助行架，但她仍負傷出席老友的作品展。她在台上稱，與劉以達認識逾30年，加上一直欣賞對方的作曲才華期望合作，故即使負傷亦必須出席音樂會撐老友。他多謝對方仗義幫忙，又說：「女人演繹呢兩歌一啲都唔簡單，佢腳傷咗仲堅持企係到唱，真係唔使講嘢。」何超儀聞言說：「我恨咗呢啲歌好耐，你啲旋律好好聽，呢度求你作隻歌俾我。」