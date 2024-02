劉以達音樂會｜何超儀跛住撐方仗 劉以達講明一日未死都有新作推出

劉以達謙稱:「自從2012年信咗上帝之後,其實係上帝俾我嘅禮物,我只係負責download落嚟,We do the best,God do the rest。」之後劉以達再次請出三位女唱將一起上台大合唱《今天應該很高興》,為演唱會完美閉幕。他在完騷後接受傳媒訪問,他很感謝有今位女嘉賓來跟他一齊演出,自己亦玩得很高興。