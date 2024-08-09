劉俊謙伍允龍《九龍城寨》後再續片緣 董瑋出山演《武替道》向香港武師致敬

《武替道》起用《九龍城寨之圍城》演員劉俊謙、伍允龍、蔡思韵攜手合作，亦是劉俊謙與蔡思韵再以情侶檔演出，除了一班年青演員之外，兩位導演更難得邀請到近年甚少在幕前主演的動作演員兼7屆金像武術指導董瑋出山，演繹一位性格固執的過氣武指，藉他以往的人生經歷，將香港動作電影的情懷及精神傳承下去。

重現港產片經典場景

同樣是動作演員出身的孖仔導演梁冠堯、梁冠舜，過往曾執導多部獨立短片，今次執導首部劇情作品《武替道》，以兩人多年來親身體會的武打經歷，絕對恰如其分。電影中更重現80年代香港動作電影黃金盛世的戲味，特別是常見的打鬥埸面取景地點包括尖東海旁天橋、尖東一帶商業中心扶手電梯等，令大家緬懷昔日的標誌性港產片拍攝場景。

兩位梁導演不忘初心的說：「香港動作電影最風光的時代，正是香港的黃金時代。《武替道》透過過氣武打明星森人生的高底起伏反映出香港動作電影的高峰低潮。森重出江湖將武師的專業精神傳承給年青人，寄望他能繼承前人拍好香港電影，這正正也是我們的願景。如今香港動作片以至整個電影業都面臨困境，但仍有一班年輕電影工作者奮鬥拼搏，希望重振香港電影昔日光輝時代。」此外，電影公司同步發放了最新海報及首條預告片，從海報中更見証一份讓人感動的情懷。一位看不清模樣的演員，從爆破火海中高處躍下，跳向地上一片紙皮盒海。一切看似簡單，但背後卻蘊藏許多不為人知的辛酸史。