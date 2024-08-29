劉家傑傳死訊｜何守信拒信傳聞 網民重溫劉家傑主持愛丁堡公爵訪港節目

劉家傑與何守信都是金牌司儀，二人是好朋友。

有英語教父之稱的劉家傑今日傳出死訊，有網民在社交平台發文稱劉家傑於22日在多倫多離世。他主持的《英語一分鐘》大受歡迎，令他成為香港人心目中的英語權威。

與他多年好友的何守信表示以他所知對方已很久沒有在多倫多居住，認為是假消息。資深傳媒人鄭明仁回覆傳媒時稱劉家傑早年移居美國之後，已很少聯絡，因此未能得知對方情況，只知對方有不少家人在多倫多，因此不時美、加兩邊走。