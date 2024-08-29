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娛樂
2024-08-29 19:30:35

劉家傑傳死訊｜何守信拒信傳聞 網民重溫劉家傑主持愛丁堡公爵訪港節目

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劉家傑與何守信都是金牌司儀，二人是好朋友。

劉家傑與何守信都是金牌司儀，二人是好朋友。

有英語教父之稱的劉家傑今日傳出死訊，有網民在社交平台發文稱劉家傑於22日在多倫多離世。他主持的《英語一分鐘》大受歡迎，令他成為香港人心目中的英語權威。

與他多年好友的何守信表示以他所知對方已很久沒有在多倫多居住，認為是假消息。資深傳媒人鄭明仁回覆傳媒時稱劉家傑早年移居美國之後，已很少聯絡，因此未能得知對方情況，只知對方有不少家人在多倫多，因此不時美、加兩邊走。

劉家傑與何守信經常合作，二人在加拿大時也不時見面。

劉家傑與何守信經常合作，二人在加拿大時也不時見面。

劉家傑愛在YouTube留言

自劉家傑的死訊傳出之後，不少人到其開立的頻道留言悼念，同時也轉載《英語一分鐘》的影片。劉家傑於2021年開設YouTubeFacebook帳號，他更不時在YouTube留言跟網民互動。其中一個名為「1minenglish」整個頻道都是劉家傑的影片，他亦不時到這個頻道跟網民互動。有不少網民湧到頻道內名為「愛丁堡公爵訪港節目」重溫劉家傑跟何守信一齊做主持的影片，並留言表示不捨得對方離開。

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已故菲臘親王於1991年訪港，並到電視城出席活動，由劉家傑與何守信主持。

已故菲臘親王於1991年訪港，並到電視城出席活動，由劉家傑與何守信主持。

根據TVB網迨形容，「本節目為慶祝『愛丁堡公爵獎勵計劃』在港推行三十周年之特別晚會，愛丁堡公爵與愛德華王子親臨盛會，金牌司儀何守信及劉家傑聯合主持，出席的巨星包括譚詠麟、甄妮、陳百強、葉蒨文、李克勤、鄭秀文、杜德偉、太極樂隊；還有來自美國的Tommy Page，落力獻唱中外名曲。節目表演圍繞「愛丁堡公爵獎勵計劃」的四大科目：服務科、野外鍛鍊科、技能科及康體科而特別設計，以短劇帶出計劃內容，還有精彩文藝表演，極視聽之娛。」

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