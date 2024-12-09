劉家昌病逝｜章立衡喊想送別亡父 家屬發聲明：與劉家無直接關係

「音樂教父」劉家昌在本月2日因癌症離世，終年81歲，其家屬表示劉家昌後事將以低調簡樸方式進行。劉生前曾怒轟甄珍無情奪產，甚至狠批兒子劉子千(己改名章立衡)「不忠不孝、不知羞恥」，一度對簿公堂，鬧得甚不愉快。劉老師逝世消息傳出後，章立衡亦「蒲頭」公開大喊想盡孝道送父親最後一程，卻得不到回應。
章立衡表示透過不同方式打聽，都無法得知劉家昌出殯日期，並貼出私下調查得知的告別式安排，截圖中顯示日期為「12月18日」，他表示：「作為兒子，我只是想送父親最後一程，都得不到回應，我尊重在台灣的家屬說要尊重老人家希望低調簡樸，我才未有公布所查得的資料。兒子送父親是應當的，但若都得不到完整的回覆，那只能被迫公布時間地點，借傳媒去幫助查證。」
劉家昌長子：不想家離別變成糾葛
不過，其長子以家屬身份發聲明跟章立衡割蓆，聲明指：「家父生前已交代後事從簡，我們遵照他的遺願，選擇不舉辦告別式，讓他安靜地離開，請大家尊重這一決定。家父一生重視親情，他生前最需要的是家人的陪伴與支持，而非逝後的紛擾。我們希望能以家父的精神為念，不因個別言行讓家父的離別變成矛盾與糾葛的舞台。」聲明更強調：「關於章姓男子關心家父後事的言論，由於其與劉家無直接關係，我們無法回應，敬請各界理解並分辨相關訊息的真實性。」
章立衡就在社交網貼出自己身分證，上面的名字為舊名劉子千，並回應：「我已得知了對方的回應。既然這麼重要的事情可以用如此膚淺跟幼稚的理由來迴避，我只能表示明白與尊重。那就只能在這裡對父親說，一路好走。兒子 劉子千叩輓。」