劉家昌病逝｜章立衡喊想送別亡父 家屬發聲明：與劉家無直接關係

「音樂教父」劉家昌在本月2日因癌症離世，終年81歲，其家屬表示劉家昌後事將以低調簡樸方式進行。劉生前曾怒轟甄珍無情奪產，甚至狠批兒子劉子千(己改名章立衡)「不忠不孝、不知羞恥」，一度對簿公堂，鬧得甚不愉快。劉老師逝世消息傳出後，章立衡亦「蒲頭」公開大喊想盡孝道送父親最後一程，卻得不到回應。

章立衡表示透過不同方式打聽，都無法得知劉家昌出殯日期，並貼出私下調查得知的告別式安排，截圖中顯示日期為「12月18日」，他表示：「作為兒子，我只是想送父親最後一程，都得不到回應，我尊重在台灣的家屬說要尊重老人家希望低調簡樸，我才未有公布所查得的資料。兒子送父親是應當的，但若都得不到完整的回覆，那只能被迫公布時間地點，借傳媒去幫助查證。」