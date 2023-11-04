劉德華率全體演員列陣《潛行》廈門發布會 被林家棟彭于晏封最狠監製

由劉德華監製及主演的犯罪動作電影《潛行》宣布定檔日期，內地於12月19日上畫，香港則2024年1月11日跟觀眾見面，而一眾主要演員亦旋即展開宣傳活動。

今天（11月4日）在廈門舉行的金雞電影市場，就有《潛行》「今年最狠的」發布會登場，劉德華率領導演關智耀，同片拍檔林家棟、彭于晏（Eddie）、劉雅瑟、任達華、姜皓文、劉俊謙及朱鑑然，首次集體亮相，演員們強勢列陣，為電影打響頭炮壯聲勢﹗發布會率先揭秘電影內幕，華仔被一眾演員稱為最「狠」人物，演出夠狠之外，作為監製，他對作品及自己要求亦一樣狠。而發布會另一主題是「傳承」，眾演員都透過舊照，憶起跟華仔之間的淵源，家棟就感謝華仔帶他走入影壇，感激當年知遇之恩。

身兼監製和男主角的華仔，由《潛行》構思劇本階段經已參與，見證電影由零開始。華仔除了在演出戲中奸角林陣安狠勁一面之外，做監製亦不心軟，與華仔合作超過廿載的家棟，就表示早已見識華仔的狠：「從第一天我離開電視台的時候，他不讓我拍電視劇，狠！他讓我要慢慢重新開始，狠！到現在他做監製了，更狠！他每天都看著導演，怎樣調節我們去表演，我們很大壓力的。」至於戲中飾演警察的Eddie就指華仔演出時相當狠勁，他憶起戲中一場他跟演上司的任達華，盤問華仔時的場面，Eddie就指被對方嚇倒：「我記得是突然在排練的時候，他們就吵起來，然後華仔哥呢，就拿椅子就用力的扔到牆上，差點砸我，兩個對峙那個當下的我嚇到了，差點我出戲，差點就真的以一個影迷的身份，勸兩位不要打架。」至於導演關智耀就感謝華仔提攜，指他「狠」大膽讓他從攝影師崗位，轉為導演執導《潛行》。