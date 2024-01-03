劉德華電影路回顧 由偶像變影帝 感激周潤發提攜 遇杜琪峯演技昇華

劇集《鹿鼎記》（1984年）的康熙皇帝和韋小寶，香港電影《無間道》（2002年）的劉健明和陳永仁，劉德華和梁朝偉絕對是最佳拍檔。相隔21年，兩人再次合作上映的電影《金手指》，正邪對決，大鬥演技。 劉德華和梁朝偉同是無綫電視出身，梁朝偉出道不久，演技已獲得肯定；劉德華卻不少時間被視為偶像派，直至杜琪峯任導演及監製的電影《暗戰》中脫胎換骨的表現，為劉德華獲得影帝榮譽。究竟劉德華是怎樣走過電影路？

《獵鷹》扮新手臥底警察爆紅 與陳玉蓮演《神鵰俠侶》收視達62點成經典 劉德華讀中學時，已經參與學校戲劇社的表演，負責編劇。1980年讀中六時，劉德華為了想擔任導演而報讀第10期無綫電視藝員訓練班，同期同學有梁家輝、戚美珍、吳家麗、張之亮等。1981年畢業後，劉德華正式簽約無綫當演員。劉德華很快便獲得任男主角的機會，於1982年的劇集《獵鷹》中，他飾演初出茅廬的卧底警察，一炮而紅。 1983年，劉德華與陳玉蓮合演《神鵰俠侶》，他飾演樣子俊俏、性格狂傲又不理世俗羈絆的楊過，跟氣質脫俗出塵的小龍女的愛情故事，曾取得高達62點收視，超過300萬人收看。無可否認，劉德華的漂亮偶像外型，令他大受歡迎。他不單成為劇集的男一，也獲得電影圈的青睞。

劉德華獲周潤發推薦拍許鞍華《投奔怒海》 劉德華首部參演電影是《彩雲曲》，其後又演出許鞍華於1982年執導的《投奔怒海》，飾演美軍繙譯官。原本《投奔怒海》的角色屬意周潤發擔演，但發哥婉拒後推薦當時是新人的劉德華。對此，劉德華曾在多次受訪時，感謝周潤發的提攜。 自1988年起，劉德華將演藝重心由電視圈轉往電影圈，也開展了他多產的電影時期。1988年至1992年，他在5年間演出超過50部電影，大多是江湖片，角色皆是有情有義的古惑仔。其中，1988年他參演導演王家衛首部電影《旺角卡門》，飾演重情義的阿華，首次獲得香港電影金像獎最佳男主角提名。