劉德華電影路回顧 由偶像變影帝 感激周潤發提攜 遇杜琪峯演技昇華

劇集《鹿鼎記》（1984年）的康熙皇帝和韋小寶，香港電影《無間道》（2002年）的劉健明和陳永仁，劉德華和梁朝偉絕對是最佳拍檔。相隔21年，兩人再次合作上映的電影《金手指》，正邪對決，大鬥演技。
劉德華和梁朝偉同是無綫電視出身，梁朝偉出道不久，演技已獲得肯定；劉德華卻不少時間被視為偶像派，直至杜琪峯任導演及監製的電影《暗戰》中脫胎換骨的表現，為劉德華獲得影帝榮譽。究竟劉德華是怎樣走過電影路？
《獵鷹》扮新手臥底警察爆紅 與陳玉蓮演《神鵰俠侶》收視達62點成經典
劉德華讀中學時，已經參與學校戲劇社的表演，負責編劇。1980年讀中六時，劉德華為了想擔任導演而報讀第10期無綫電視藝員訓練班，同期同學有梁家輝、戚美珍、吳家麗、張之亮等。1981年畢業後，劉德華正式簽約無綫當演員。劉德華很快便獲得任男主角的機會，於1982年的劇集《獵鷹》中，他飾演初出茅廬的卧底警察，一炮而紅。
1983年，劉德華與陳玉蓮合演《神鵰俠侶》，他飾演樣子俊俏、性格狂傲又不理世俗羈絆的楊過，跟氣質脫俗出塵的小龍女的愛情故事，曾取得高達62點收視，超過300萬人收看。無可否認，劉德華的漂亮偶像外型，令他大受歡迎。他不單成為劇集的男一，也獲得電影圈的青睞。
劉德華獲周潤發推薦拍許鞍華《投奔怒海》
劉德華首部參演電影是《彩雲曲》，其後又演出許鞍華於1982年執導的《投奔怒海》，飾演美軍繙譯官。原本《投奔怒海》的角色屬意周潤發擔演，但發哥婉拒後推薦當時是新人的劉德華。對此，劉德華曾在多次受訪時，感謝周潤發的提攜。
自1988年起，劉德華將演藝重心由電視圈轉往電影圈，也開展了他多產的電影時期。1988年至1992年，他在5年間演出超過50部電影，大多是江湖片，角色皆是有情有義的古惑仔。其中，1988年他參演導演王家衛首部電影《旺角卡門》，飾演重情義的阿華，首次獲得香港電影金像獎最佳男主角提名。
「偶像式演技」求突破 劉德華遇杜琪峯助演技大躍進
劉德華在早期拍攝的電影中，離不開「型、英、帥」的偶像形象，常給人一種「很劉德華」的演法。此時，劉德華遇上了杜琪峯，幫助他擺脫偶像形象。1999年，電影《暗戰》是好的起步，劉德華在戲中飾演為父報仇的末期癌症患者，跟警官劉青雲鬥智鬥力。
劉德華曾受訪表示，杜琪峯幫助他改掉「偶像」的一面，訓練他用方法演技，讓他塑造戲中的角色。《暗戰》中，劉德華開始擺脫一貫偶像化的演繹方法，予人一新耳目的感覺，更為他贏得第19屆香港電影金像獎最佳男主角。之後，兩人合作的《瘦身男女》、《大隻佬》，杜琪峯都用方法將劉德華的外形遮蓋，讓劉德華專心演好自己的角色。
劉德華拍許鞍華執導《桃姐》 贏香港金像獎及台灣金馬獎影帝
另一位讓劉德華安心專注演出的導演，是許鞍華。劉德華表示許鞍華可以讓他全情投入角色，叫他只要專心表演上，其他都交給她好了。2011年，在許鞍華執導的《桃姐》中，讓我們看到一個樸實、真情流露的劉德華，跟葉德嫻上演的主僕深厚情誼，十分感人。該片亦為劉德華贏得香港電影金像獎及台灣金馬獎的最佳男主角獎項。
現在的劉德華，角色演繹更有層次感，他與梁朝偉合作的《金手指》，會否令你入場支持？
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