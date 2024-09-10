劉德華36場巡演再出事 舞台現黑洞踏空摔倒

闊別11年，劉德華再踏內地演唱會舞台舉行的36場「今天is the day劉德華巡迴演唱會」，昨晚(9日)於深圳尾站終告完成，連華仔自己也沒想到時間過得這麼快，一下子便完成了巡場第一個階段，感覺依依不捨。劉德華本月27日是其63歲生日，故9月份正值華仔生日月，不少fans跟在台上的華仔預祝生辰，「生日快樂」之祝賀聲，此起彼落。自7月份開始至今兩個多月，這36場的演唱會中，華仔聽得最多的是「愛」這個字，衷心感謝大家對他的厚愛，讓他收到一份最好的禮物。

可是今次巡演驚險頻生，劉德華最後一場在深圳演出期間，當他邊唱邊行，舞台的地下通道門竟然打開，華仔踏空摔倒台上，現場歌迷立即傳來尖叫聲，幸而華仔沒有跌落下一層，之後他立即擺甫士，然後起身跟觀眾豪氣說：「沒事！」據知，劉德華跌下導致手指輕微擦傷，包紮後仍敬業地繼續表演，並回到台上報平安，且抱歉的說：「我答應大家安安全全、健健康康，現在我手指受傷了，不好意思，以後不會。我答應大家以後不會。」他又笑說回家後會捱家人責罵。

盼一百歲與 fans 共渡

昨晚巡唱深圳站最後一場完結後，華仔坦言未夠喉的說：「沒想過這麼快，好像還未唱完，感覺才剛剛開始，有點依依不捨。」問到華仔順利演出36場演唱會之後，此刻可有甚麼想要對自己說？他衷心的謂：「剛剛完成第一個階段的演出，我希望這會是一個開始，若問我在這36場演出中，覺得最好是甚麼？我可以跟你說 『觀眾』是最好。」而他也坦承觀眾給他的大愛，為他的演出充滿能量。

此外，內地巡唱最終站深圳開show前一天，剛好10年來最強的颱風魔羯來襲，但無損觀眾睇show心情，現場氣氛比颱風的風力更澎湃。演唱會舉行期間華仔也關注到不少fans因為颱風關係令到交通受到影響；替他們擔心，但他們仍長途跋涉找方法來到場館看他的演唱會，甚至有fans接近演唱會尾聲才入場，但能夠看到他的演出已心滿意足。場館內有年紀老邁的的老伯伯、有挺著大肚子的孕婦、有代替爸媽圓夢的年青人等，千里迢迢就是要來看華仔演唱會，每一場都充滿了對華仔的大愛。華仔心表感謝的說：「每天接受這麼多愛，我也不知怎麼還你們。」同時，華仔跟大家來一個幽默承諾，並說：「只要你們願意，我會繼續開演唱會的。只要你們願意 ，我100歲還要跟你們一起過生日。只要你們願意，我120歲 ，我會健健康康看着你們變老，謝謝你們的青春，我在你們的面前，找回我的青春 ，從第1秒鐘到現在 ，我聽到的掌聲就是我最好的禮物 。謝謝！大家記得要健健康康，平平安安 ，對身邊的人好一點，對世界好一點 。」一口氣完成36場內地演唱會後，華仔準備10月份繼續巡唱行程，包括澳門、星馬、台北站等，感受大家對他的支持。