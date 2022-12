加拿大籍的華裔男星劉思慕(Simu Liu) ,憑主演的Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)一躍成荷李活紅人,更是Marvel首位華人超級英雄。

劉思慕夥拍「小丑女」瑪歌羅比(Margot Robbie) 及賴恩高斯寧(Ryan Gosling)的真人版新片《Barbie》明年上映,目前他就身在台灣,明天將為P. LEAGUE+聯盟新北國王籃球隊擔任開球嘉賓,於台灣過新年。

劉思慕連日來在IG分享遊台照片,今次他與現任女友Allison同行,更在鏡頭前大方曬恩愛。Allison來自台灣,她今日就貼出與男友合照放閃,更留言寫「brought him home」,表示此行順道拜見女友的家人,見埋家長可見感情已再進一步。