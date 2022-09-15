劉沛蘅情侶檔接廣告奉旨調情 洪卓立擔心女友拍劇啜其他男人

今次再度以情侶檔姿態出現，洪卓立謙稱是獲女友帶挈拍廣告，並開心表示：「平時比較少接拍呢類型嘅工作，今次算係被Hillary帶挈，哈哈！以呢個狀態接工作我梗係高興，要去還神啦！希望嚟緊都可以以呢個形式工作，係開心嘅，可以一齊準備、一齊出門口、一齊收工返屋企，呢個感覺幾好嘅！好似好肉麻咁，嘻！」Hillary則取笑男友要在人前溫馨好容易面紅，她說：「呢個係我哋公開咗之後嘅第二個工作，今次係一個大型少少嘅廣告，因為公開咗先有呢啲機會，希望大家都鍾意我哋。今次拍攝都好順利！表現甜密？其實都係我哋平時咁，但就比較少畀人望住做啲咁Sweet嘅嘢。經過第一次一齊工作，我都有叫佢唔好咁尷尬，因為我比佢多接觸呢啲工作，而家都好嘅，佢係一個超級容易面紅嘅人，佢一尷尬大家都好容易睇到，啱啱開始拍時塊面已經開始紅，哈哈哈。」兩人希望繼續以情侶檔作多方面嘗試，洪卓立說：「我哋可以唱歌！Hillary有學唱歌，又學跳舞又學做戲，希望呢幾個範疇都有機會，跳舞係我強項，但係極具娛樂性嘅強項，係唔會亂咁攞出嚟。」他續說：「其實情侶檔拍戲都好嘅，如果有套劇做情侶，最尾大結局先一齊，咁中間就多啲瞹瞹眛眛就最好，不過就盡量避免有第二個男仔爭佢、強吻佢嗰啲，最好唔好！」身旁的Hillary補充說：「千祈唔好一開始就熱戀，到最尾分手，咁樣唔『老黎』呀！哈哈！」工作時能夠公然調情，二人似乎都非常受落，不過他們自言也會互相請教，希望能夠共同進步。