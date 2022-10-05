劉溫馨貼迪士尼照反擊 林正峰否認同遊樂園

林正峰被拍到與劉溫馨撐枱腳，報道指男方背住女友游嘉欣偷食，疑似一腳踏兩船。林正峰在社交平台發文強調是單身，稱與游嘉欣是好兄弟，與劉溫馨只是合作過，「平時甚少傾偈……食完飯之後我哋都無同大家有任何聯絡」，最後更打上「學懂世途險惡，以後會更加小心。」不禁令人聯想到今次事件是有人借題發揮，未幾他刪走「世途險惡」的字眼。

劉溫馨po樂園照另有所指

劉溫馨昨日回覆傳媒稱「如果唔熟點會出嚟食飯啊！」其後她在IG上載多張攝於主題樂園的照片，並以「他約我去迪士尼」為標題寫道︰「幫我影相嗰個人話呢，用手機影嚟講，呢幾張相直頭可以攞嚟做教材。咁當然人靚都好重要啦！係咁讚自己影得好靚！你哋話係唔係？ #他約我去迪士尼 #童話世界 #童真 #大滿足 #nofilter #清者自清 #自己知自己事 #世途險惡」她打的hashtag似是回應林正峰，而男方早前亦曾在社交平台貼出在迪士尼的照片。

林正峰表示寫下「世途險惡」是因為當時覺得有點委屈，但他有感用詞負面，加上不是針對人，於是刪除「世途險惡」。他再三強調兼發誓沒有講大話，稱與對方曾合作過，所以食一餐飯沒有問題，自己也沒有和游嘉欣拍拖，對事件大感無奈。他又稱自己是與好友到樂園，並不知道劉溫馨跟誰前往。