劉鑾雄曾斥呂麗君貪得無厭 指女方會為一蚊出賣自己

劉鑾雄(大劉)曾多次公開斥責呂麗君為人貪得無厭，喜愛講大話，更會為多一蚊而出賣他。他早年接受傳媒訪問時，甚至直指呂麗君希望他早死，「佢有計劃有組織，佢想我早啲死，就可以展開要錢大行動，佢早幾年已經搵定律師團隊要點做點做，所有衰嘢都係佢做！」更指呂麗君很愛「老作」，方便她日後打官司。相信大劉今次公開澄清與女方的關係，是怕「日後有人為一己私利，興風作浪。」

呂麗君曾以「劉太」自居 呂麗君曾於98年參選港姐，01年到英國讀書，在當地兼職LV售貨員，因而結識大劉，自此升呢成大劉的紅顏知己。同年，她加入華人置業，翌年為大劉誕下女兒秀盈之後，更加入董事局。不過，呂麗君與大劉的關係於08年出現大轉變，當年她以「劉太」身份發聲明，質疑甘比誕下的秀樺非大劉所生。大劉得知後大動肝火，公開指摘呂麗君讀書多但冇腦，直言對方鞠躬100次也沒用，隨即把女方打入冷宮。直至2010年，二人關係修復並誕下兒子子峰。

大劉怒斬多年情 然而，兩人的關係已大不如前，16年11月15日大劉發聲明指二人已於14年分手，並稱自己在分手前曾餽贈大量現金、首飾及禮物予女方，總值超過20億，指呂麗君「已是超級富婆，無需要我任何經濟支持，也可過着富裕的生活」。當年的聲明亦提到15年雙方訂下書面協議，同意各不相干，因考慮到一對子女，為方便對方照顧小朋友，大劉同意呂麗君「居住在本人為子女安排的大宅，也讓呂小姐享用本人為子女安排的車輛及私人飛機只為方便照顧和陪伴他們……並不代表本人對呂小姐的任何關照或愛護。」 大劉發出分手聲明的同日，呂麗君便透過其基金會的網頁回應︰「看到你這樣辛苦，我們的心極痛！不管是誰寫的聲明，內容是甚麼也不重要，我和孩子只希望你早日康復，遠離一切煩擾你的人。此時此刻，養病要緊，吉人自有天相。你說『茶是故鄉濃』，我是明白的……如Zoe(秀盈)剛和你說："We don't know how to put an end to your sickness but we know how to put a smile on your face!"加油吧！」

斥呂麗君貪得無厭 大劉見到呂麗君的聲明後接受傳媒訪問，指自己從沒說過「茶是故鄉濃」，公開力斥呂麗君不是，指對方貪得無厭，看錢非常重要︰「不停用唔同藉口問我攞錢」，「你就算俾100億佢（呂麗君），佢為一蚊都會出賣我。為咗多一蚊，你俾多一蚊佢，俾五毫，唔知有無五毫，佢都會為五毫一蚊出賣我，你就算俾100億200億，無用嘅，永遠貪得無厭。」 大劉亦有提到送給呂麗君的物業不少，但對方全都套現。他又提及女方從他身上學識買債券，一年債息也有成億，加上他送出的現金、禮物及珠寶已超過廿億，直言「送俾呂小姐嘅所有嘢都有支票紀錄」，並未曾回收過對方任何一個名牌袋。「如佢要繼續話自己唔係20億富婆，我會繼續攞啲律師樓單據出嚟證明，叫佢唔好再混淆視聽、移形換影！」