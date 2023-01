劉鑾雄曾斥呂麗君貪得無厭 指女方會為一蚊出賣自己

大劉怒斬多年情

然而,兩人的關係已大不如前,16年11月15日大劉發聲明指二人已於14年分手,並稱自己在分手前曾餽贈大量現金、首飾及禮物予女方,總值超過20億,指呂麗君「已是超級富婆,無需要我任何經濟支持,也可過着富裕的生活」。當年的聲明亦提到15年雙方訂下書面協議,同意各不相干,因考慮到一對子女,為方便對方照顧小朋友,大劉同意呂麗君「居住在本人為子女安排的大宅,也讓呂小姐享用本人為子女安排的車輛及私人飛機只為方便照顧和陪伴他們……並不代表本人對呂小姐的任何關照或愛護。」

大劉發出分手聲明的同日,呂麗君便透過其基金會的網頁回應︰「看到你這樣辛苦,我們的心極痛!不管是誰寫的聲明,內容是甚麼也不重要,我和孩子只希望你早日康復,遠離一切煩擾你的人。此時此刻,養病要緊,吉人自有天相。你說『茶是故鄉濃』,我是明白的……如Zoe(秀盈)剛和你說:"We don't know how to put an end to your sickness but we know how to put a smile on your face!"加油吧!」