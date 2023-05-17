勁歌金曲｜盤點歷年主持 蔡楓華深入民心 胡楓同呢位影后都做過？

TVB將於星期日播出特備節目《勁歌43年情．讓音樂高飛》，為80年代首播嘅音樂節目《勁歌金曲》畫上句號，並安排元祖主持蔡楓華為《勁歌》「埋齋」。 播放43年嘅《勁歌金曲》曾經係TVB吸引歌手現身嘅重要節目之一，但係喺余詠珊執掌綜藝做揸fit人嘅時代，淪為星夢幫宣傳陣地。近年節目收視江河日下越做越頹，甚至試過喺翡翠台只得15分鐘時段。前年曾志偉成為TVB高層之後，大力改革綜藝節目，並且同三大唱片公司破冰，於是將《流行經典50年》暫停兼重新包裝《勁歌金曲》，更重返星期日黃金時段。不過呢個改動只係維持咗一陣，《勁歌》再被打入冷板凳，今年更加步向終結。

蔡楓華 蔡楓華係《勁歌金曲》第一任主持，亦可以話係《勁歌》最具代表性嘅主持，但係佢喺《勁歌》季選寄語張國榮「一剎那光輝唔代表永恆」而備受批評，之後直情被飛出節目。蔡楓華幾年前喺演唱會上自爆，佢本來係麗的電視（亞視前身）藝人，當時人氣上升，後來曾勵珍邀請佢過檔無綫主持《勁歌金曲》。蔡楓華自嘲如果繼續喺麗的拍劇，就唔會有失言事件。

胡楓 修哥主持過《流行經典50年》，就連當時係年青人節目嘅《勁歌》都有佢份。1989年嘅《勁歌》主持陣容幾特別，有周慧敏、雷宇揚、李麗蕊、林敏驄、盧敏儀同修哥，有偶像有上位中主持人亦有電台DJ，擺明針對年青人口味。而修哥就負責《歡樂今宵》時段內嘅《勁歌》環節，季選都會有佢份做司儀，當時已經57歲嘅修哥可能係歷來最年長《勁歌》主持。

袁詠儀 《勁歌》主持都可謂巨星搖籃，當選港姐冇耐嘅「港版柯德莉夏萍」喺1991年都曾經主持過，仲要係拍住經驗豐富嘅林姍姍同雷宇揚。當時袁詠儀只係拍過處境劇《我愛玫瑰園》，但係做主持已經見到轉數快同執生技巧，不過只係做咗一段短時間就重投拍劇行列，過多2年就成為影壇新貴，坐火箭咁快！

呂方、李克勤 2位男歌手當時事業都發展平平，但係TVB將一個重任交俾佢地，就係主持改革版《勁歌金曲》。節目有現場樂隊坐陣保持音樂節目元素，不過加入唔少向日本台灣節目借鏡嘅綜藝環節，例如大整蠱、訪談、現場遊戲等，其中一幕經典可能係陳奕迅同謝霆鋒扮日本女團Puffy。

何韻詩 綜藝化《勁歌》做咗幾年之後再變革，重回音樂為本風格，現場直播之外，繼續有live band同歌手現場演唱，而呢一代嘅主持就係何韻詩。之後TVB亦有搵過At17拍住崔建邦主持，務求保持著重音樂嘅風格。