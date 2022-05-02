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娛樂
2022-05-02 20:44:44

勁騎26｜Alton與花姐首次獨處大講心底話 演唱會壓軸出場有原因

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Alton請花姐做嘉賓，二人在鏡頭前講心底話。

ViuTV節目《勁騎26》上周五播出的一集，請來MIRROR經理人花姐任嘉賓，這亦是Alton(王智德)與花姐4年來首次單獨相處。花姐雖然對電單車好抗拒，但她表示，若她的出現會令節目變好，定必答允演出，最後她亦有現身。

花姐一開始時，表明拒絕上鏡，但最終答允Alton做嘉賓。 花姐對電單車非常恐懼，一邊坐一邊膽戰心驚。 有運豬的車經過，花姐大叫「好臭」更指坐電單車不停吸廢氣。 期間有大貨車駛近，嚇得二人大叫。

Alton曾為花姐的看法不開心

當二人抵達餐廳之後，花姐見到枱上豐富的美食，大叫「做咗3年經理人，終於有好日子過！」及後Alton問花姐對他的印象如何，花姐表示，與Alton不是時常相約食飯，坦言不太相熟，同時也認為，藝人與經理人最好有一點距離。至於花姐對他的印象，可分開不同階段，她說︰「你開頭入MIRROR嘅時候，你係一個好正面，係年紀大啲，但有熱嘅。去到《男排女將》，原來你會將一啲唔好嘅嘢變做笑話，有啲阿Q精神，但我欣賞呢一點。

Alton坦言當時有點心灰︰「嗰吓你轉身走咗，Jeremy喺我隔籬，佢同我講『其實你不嬲都係咁，不過花姐依家先知』。佢講完呢句我話『係囉』，但我唔會成日搶住要去表現自己。花姐以自己和兒子的關係作例子，指她同樣也未必很了解12位鏡仔，而MIRROR也不是會把其真實的一面向她展示。

花姐稱對Alton的印象分兩個階段。 二人表示多年來從未試過單獨食飯。 Alton曾因為花姐很遲才發覺他的優點而感心灰。 花姐認為12位成員也不是以最真實的一面跟她相處。

花姐選Alton壓軸出場有原因

及後二人轉到山上野餐，Alton提起偏心問題，花姐說︰「有時做嘢，的確係有啲fans話我只會同教主一齊、同姜濤一齊，其實佢哋嘅工作啲客，係要我去跟，我唔係吹水。我哋都係食飯啦，我哋係工作上溝通係冇意思，食飯唔會傾工作，關係會咁樣close啲。」她續提到去年演唱會安排Alton的演出作為壓軸，是她的構思︰「因為你嘅說話係MIRROR呢幾年嘅總結，你可能俾人覺得唔係C位，睇到嘅嘢好多，感受好多，啲人點睇你，你係點捱上嚟，可能未係好好成績，但你會繼續努力，呢個就係MIRROR精神。

花姐提到Alton在演唱會壓軸出場的原因。

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