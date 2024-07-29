動漫節2024｜NMB48學廣東話來港表演 抵埗睇夜景大讚滿足

NMB48現任承長小嶋花梨，此行率領成員鹽月希依音、坂田心咲、山本望葉、龍本彌生、板垣心和、芳賀禮出席動漫電玩展，眾人穿上鮮艷歌衫載歌載舞。NMB站台先唱出經典單曲《365日的紙飛機》，之後七位成員逐一用廣東話冧Fans及自我介紹，不過龍本彌生卻太過緊張，一度食螺絲惟有轉回日文。NMB在活動上一口氣表演四首人氣單曲，贏得熱烈掌聲。

小嶋花梨難忘港迷越洋賀生日

完騷後，NMB接受香港傳媒訪問，小嶋花梨坦言廣東話難學，並大讚香港粉絲均日文好叻，而今次甫抵埗已急不及待去睇夜景，隊中人氣王山本望葉表示來港前已收到香港粉絲推介要去欣賞維港夜景，令今次行程非常滿足，故七人立即獲安排睇夜景，她們亦希望可以一同乘搭小輪，龍本彌生、坂田心咲就最期待食蛋撻。隊長小嶋花梨剛度過25歲生日，問到有甚麼難忘事情，她表示獲香港粉絲飛到日本參與其生日祭音樂會，令小嶋花梨驚喜又開心。NMB曾捧紅不少人氣偶像，在芸芸已離隊的前輩中，小嶋花梨認為澀谷凪咲是最具代表性我NMB舊將，事關對方既是女演員，更活躍當地綜藝節目，會視澀谷凪咲為發展目標。