十八年後的終極告白2.0｜龔嘉欣倪嘉雯齊演年青版沈越 網民睇到好鬼亂

TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》將於本周五（24日）迎來大結局，最新劇情仍未揭盅邊個係殺死Queenie（譚凱琪飾）嘅兇手，講到天藍（邵展鵬飾）擔心曉彤（鄧卓殷飾）被Angus（譚俊彥飾）騙，同時自己藍逐漸喺家中被孤立，更被曉彤、沈越（龔嘉欣飾）及Angus發現偷影沈越，令佢覺得無地自容。之後天藍去咗畫廊搗亂，仲話「男孩的救贖」係由沈越代筆，不過被志浩（陳山聰飾）打發佢走。去到尾段，Angus假扮沈越發訊息俾天藍，二人爭執後，天藍被Angus推落山慘死。
劇集除咗演出經驗豐富嘅演員飆演技之外，唔少新生代演員同樣表現出色，備受注目，當中包括飾演沈越年輕版嘅倪嘉雯，唔少網民都大讚佢同龔嘉欣好似樣。喺前晚（20日）嗰集，沈越同Angus講返天藍細個嘅悲慘童年經歷，佢長短腳嘅原因係被繼父（黃煒溏飾）虐打後冇及時醫治，之後繼父喺打邊爐期間虐打佢哋兩姊弟，導致碰跌火鍋引起火災，最後因未能逃生而跳樓身亡。喺呢兩段回憶片段中嘅沈越分別由倪嘉雯及龔嘉欣飾演，不過細佬就都係由方哲翷飾演，搞到網民覺得好亂，同唔明白點解細佬冇變，但家姐就由兩個人飾演。
倪嘉雯IG靚相
龔嘉欣IG靚相
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