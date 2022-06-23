十八年後的終極告白2.0｜龔嘉欣倪嘉雯齊演年青版沈越 網民睇到好鬼亂

劇集除咗演出經驗豐富嘅演員飆演技之外，唔少新生代演員同樣表現出色，備受注目，當中包括飾演沈越年輕版嘅倪嘉雯，唔少網民都大讚佢同龔嘉欣好似樣。喺前晚（20日）嗰集，沈越同Angus講返天藍細個嘅悲慘童年經歷，佢長短腳嘅原因係被繼父（黃煒溏飾）虐打後冇及時醫治，之後繼父喺打邊爐期間虐打佢哋兩姊弟，導致碰跌火鍋引起火災，最後因未能逃生而跳樓身亡。喺呢兩段回憶片段中嘅沈越分別由倪嘉雯及龔嘉欣飾演，不過細佬就都係由方哲翷飾演，搞到網民覺得好亂，同唔明白點解細佬冇變，但家姐就由兩個人飾演。

倪嘉雯IG靚相