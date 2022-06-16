十八年後2.0 | 曹永廉被彈戲屎 網民：演技十年如一日

TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》播出兩星期，觀眾們都估緊誰是兇手。近日劇情就講到曹永廉所演嘅勇哥因親眼目睹懷孕嘅太太被車撞死，為咗報仇而變成連環殺人狂。毒打完再殺害阮兒所飾演Kammy，之後虐打兼禁錮「出租老婆」阿霞(尹詩沛飾) 。

唔少網民都認為勇哥呢個角色有好大發揮空間，不過就認為曹永廉勝任唔到角色，演技太過留於表面，無辦法令觀眾投入，甚至有網民認為「廉伯啲戲屎到」、「曹永廉啲演技真係好麻麻，演幾十年都係咁 喊都唔識。」、「搞到我出晒戲 明明個角色咁多發揮」、「做咁耐戲都仲做到咁 點搞呀…..」、「琴晚果集的確好精彩但好似美中不足既地方係...阿廉d演技」、「原來唔只我一個覺得勇哥演技好差。應該換個人演！」及「係得一早紅咗啦，演技十年如一日」等等。

反而尹詩沛飾演嘅問米婆阿霞演出受到讚賞，當佢知悉勇哥禁錮咗一個男人喺房間時，眼神完全交足戲，完美表現到好驚慌唔知點算，獲網民大讚表現不俗，例如「詩沛演得唔錯 ... 講兩句就喘晒氣咁 , 真係好似孕婦」及「如果尹詩沛演趙希洛個角色，效果會更爆之餘鹽花會有睇頭好多。」等等。其實尹詩沛喺《十八年後的終極告白》飾演「豬肉婆」及《金宵大廈》中嘅同性戀妓女芳芳演出都好有層次，經常為觀眾帶來驚喜。

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