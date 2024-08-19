南韓網紅「韓國女生Judy」不僅外型亮麗，也熱衷於在影片介紹台灣文化，頗受歡迎。日前她與啦啦隊女神南珉貞及其妹妹南至苑大啖台灣美食，卻在路邊見到大量路人「違規泊車」引起熱議。
「韓國女生Judy」日前的影片中，她駕駛私家車帶著南珉貞姊妹前往冰店吃冰，繞了一段路好不容易找到1間快打烊的冰店，卻發現附近幾乎沒有合法泊車位，路邊還有許多疑似違規泊車的車輛，導致難以通行。
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網民︰違規泊車是台灣的「文化」
南珉貞擔心吃不到冰，提議乾脆也在路邊空位停車，可是Judy堅持要找到合法水車的地方，「其實不可以（違泊），這些可能是違規泊車，如果跟著泊車，只會收到罰單」。
影片曝光後，網友認為台灣的合法停車位本就不足，違規泊車是台灣的「文化」，也有人指出拍攝當天是颱風天，她們經過的地方有開放紅黃線停車，但在該區域找停車位確實有難度。之後該段影片被臉書粉專「交通安全唬平安2.0」轉載，吸引更多台灣網友討論，許多人都讚賞Judy守法的態度。
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警方事後澄清
事後轄區警方也出面說明，由於Judy拍攝當天為颱風天，該區域開放紅黃線停車，加上忠孝路只有2線道，停車位本就較少，平常員警都有巡邏，如果發現違規停車情事，都會進行勸導或開單告發，請民眾安心。
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