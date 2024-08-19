「韓國女生Judy」日前發佈的影片中，她駕車帶著南珉貞姊妹前往冰店吃冰，繞了一段路好不容易找到1間快打烊的冰店，卻發現附近幾乎沒有合法停車位，路邊還有許多疑似違規停車的車輛，導致她們難以通行。

南韓網紅「韓國女生Judy」不僅外型亮麗，也熱衷於在影片介紹台灣文化，頗受歡迎。日前她與啦啦隊女神南珉貞及其妹妹南至苑大啖台灣美食，卻在路邊見到大量路人「違規泊車」引起熱議。

「韓國女生Judy」日前的影片中，她駕駛私家車帶著南珉貞姊妹前往冰店吃冰，繞了一段路好不容易找到1間快打烊的冰店，卻發現附近幾乎沒有合法泊車位，路邊還有許多疑似違規泊車的車輛，導致難以通行。