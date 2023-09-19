去邊啊Do姐｜細貓憶韓國做練習生只可食雞胸香蕉 與Do姐登高塔嚇到腳軟

由鄭裕玲(Do姐)主持的旅遊節目《去邊啊Do姐》，最後一位嘉賓應智越(細貓)登場，曾在韓國做過7年練習生的細貓，跟著Do姐參觀首爾著名摩天大樓，樓高123層的「樂天世界塔」。二人乘搭大樓內號稱「全世界最極速雙層電梯」，只需1分鐘就升至頂樓，電梯一邊上升，一邊播放過山車等動畫。到達樂天世界塔海拔486米的觀景台，首爾城市盡收眼底，不過觀景台的「天空甲板」原來是由玻璃打造，腳下就是首爾街道，細貓自爆自己非常畏高，看到玻璃地板立即「腳軟」，Do姐專登捉住細貓一齊原地跳，更笑指細貓嚇到「瀨尿」，認真大整蠱。

細貓對 飲食沒有慾望

Do姐又帶細貓品嚐精緻料理(Fine Dinning)，細貓自爆從來未食過精緻料理，所以對餐桌禮儀毫無頭緒，結果由Do姐細心指導，細口細口品嘗高級料理。由於每一道菜亦要配適合的酒，細貓就教Do姐韓國人飲酒的禮儀，例如持酒杯時要用左手按著右手，對著前輩更要打側身飲以表敬意。細貓又回憶當年在韓國當練習生7年生涯，需要嚴格控制飲食，每天只可食一條香蕉和一件雞胸，已經養成了對飲食沒有慾望。

二人又去了一間未開業，以沉浸式藝術做賣點的餐廳試全蟹宴。餐廳的四周都有巨形電子屏幕包圍，幻影燈光隨著食物及天氣而有變化，一邊進食一邊享受七彩燈光show，細貓認為環境「靚到好似拍MV咁」，Do姐雖然經常食高級西餐，但今次亦表示「大眼眼界」。