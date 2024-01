《花月殺手》(Killers of the Flower Mooon)老牌名導馬田史高西斯(Martin Scorsese)獲獎無數,他完成《花月殺手》所有頒獎禮活動後,決定開拍一部以耶穌為主題的作品。馬田日前接受《洛杉磯時報》訪問時透露:「我寫緊劇本了,故事會基於日本小說家遠藤周作的作品《耶穌的一生》(A Life of Jesus)為藍本。」