古天樂右眼視網膜穿窿睇嘢似飛蚊症 對游學修結束「試當真」無意見

「第四十九屆香港國際電影節」今日開幕，古天樂、廖子妤、袁富華、安藤櫻等現身為一連12日的電影節揭開序幕。身為今次的電影節大使袁澧林就因病缺席。古天樂近期常戴黑超，他透露因為右眼視網膜穿窿，要靠黑超減少強光入眼。 古天樂說︰「我右眼視網膜穿咗兩個窿，依家隻眼有飛蚊症得好多緊要，好多黑線飛嚟飛去，戴太陽眼鏡可以將個backgorund較暗少少就冇咁嚴重，依家要做手術，但安排緊。」他稱手術前不能戴隱形眼鏡，之後有一段時間不能坐飛機，但又要就工作檔期，要安排至少有一個星期可以讓自己休養。

有同游學修傾結束「試當真」 他表示今次挑選了10部電影讓觀眾入場欣賞，但選的電影不只是近期，其他年代的電影也有。今次電影節他將要出席一小時的分享會，由游學修主持，問到有甚麼跟大家講，他稱未夾，「要講一粒鐘已經好大難度，我都唔知點講，我想唔太多準備去講，未同佢(游學修)夾。」 談到游學修宣布結束「試當真」，由於他是古天樂的旗下藝人，問到阿修有沒有向他提及，他表示有，「最重要自己舒服，我覺得一個台係唔可以一路做落去，都要有完結時間。」提到《風林火山》有望今年年底上映，他表示自己沒有看過最新版本，知道原先的版本是非常長，自己看過4至5小時版本。