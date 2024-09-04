古天樂嘆市道疲弱票房跌 聞電影道具師輕生：真係少工開(有片)

古天樂今日(4日)與MIRROR成員李駿傑(Jeremy)於尖沙咀出席護膚品牌活動，作為演藝人協會會長，古仔坦言目前巿前疲弱，台前幕後人員都面很大壓力，故打算邀請資深前輩如黃秋生等分享實戰經驗，提供精神和心理支援。對於電影道具師輕生，他慨嘆：「經濟環境唔好，可能真係少開工，所以找搵前輩來傾偈。」他表示亦有跟相關政府部門謀對策。

疫情影響 停晒工 古天樂坦言香港各行業都面對頗大壓力，早前邀請黃秋生等業界前輩，跟台前幕後人員和新人分享經驗，「各行業的經濟環境都不太好，我哋呢行都面對同樣問題，所以希望搵前輩幫手。」日前有電影幕後人員輕生，古仔亦有所聞，他坦言，「其實疫情影響好大，真係停晒工，有部分會轉行，幸好疫情後有很多新人入行，好奇怪地以女性居多，但經濟環境唔好，可能真係少開工，有人輕生我係理解，所以要找搵前輩來傾偈，疏導佢哋情緒，希望抦出一啲問題，但有啲問唔係我哋可以解決到。」

澄清停工 傳聞 對於有傳聞指香港電影或面臨全面停工，古仔澄清只是開戲較僅慎，先看清前景方向。他直言，今年無論外國電影或港產片，票房均一致下跌，對於如何令影圈復甦，他表示已跟相關政府部門開會商討政策，「希望有新政策幫助行業，但都要視乎是否可行，是長遠或短期等。暫時全年所有戲嘅票房，包括西片都跌緊，係所有都受影響，我諗要長時間調整，唔單單係觀眾，而係整個經濟復甦。」至於可有向余慕蓮提供經濟支援，他表示對方暫仍回應不需要，反而更多知名度較低或幕後人員需要支援。 珍惜生命，防止自殺求助熱線： 香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222 撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000 生命熱線： 2382 0000 明愛向晴軒： 18288 東華三院芷若園： 18281 醫管局精神健康專線： 2466 7350 社會福利署： 2343 2255 利民會： 3512 2626 賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： http://www.openup.hk