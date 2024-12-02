古天樂扶「新聞女王」落機攬熊貓 佘詩曼開心再封視后

古天樂及佘詩曼化身「熊貓領隊」到機場禁區出席《PANDA GO！香港遊》歡迎儀式，與2500隻熊貓雕塑一齊「登陸」。古仔與阿佘從飛機上步出，由於阿佘穿上超高的高跟鞋，她落樓梯時要由古仔扶住，非常有女王氣勢。大會更安排了一個真人扮熊貓的公仔跟二人擁抱，並向他們送上其角色造型的熊貓雕塑。

二人接受訪問時，在飛機上見到停機坪有2,500隻熊貓雕塑感非常震撼。他們稱沒想過今天的回暖，古仔坦言今早仍感覺到涼意，於是穿了厚衣出席活動。阿佘就表示非常擔心扮熊貓的女仔，因為對方的服飾比他們更厚，並大讚對方好專業，在機廂內等埋位時，也沒有脫掉衣服。