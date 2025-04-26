古天樂顛覆形象追查愛妻不忠 夥周秀娜合演懸疑犯罪電影《私家偵探》

《私家偵探》交代一宗令人費解的出軌案，竟牽扯出駭人的連環兇殺，先導海報今日曝光，以畫面揭開懸疑序幕。畫面中，古天樂飾演的私家偵探冷眼穿梭在破敗天井間，神情沉著；劉冠廷身披紅衣、撐傘步入階梯深處，如同步步逼近黑暗核心；周秀娜與楊偲泳則分別佇立於不同層次的陽台與樓梯轉角，目光交錯卻各懷心事，仿如掌握著解開謎團的關鍵。錯綜複雜的樓梯與構圖象徵案件的重重迷霧，令人不寒而慄。

6 月 12 日香港上映

《私家偵探》定於6月12日香港上映，古天樂今次在片中顛覆形象，化身落魄私家偵探，原本只接尋人、寵物失蹤等微不足道的小案，卻因愛妻的背叛而捲入一場驚悚血案。周秀娜以人妻、女友雙重身份遊走於謎團之中，行為詭秘，令人起疑。至於來自台灣的劉冠廷亦有份演出，與偵探鬥智鬥勇。幕後更有犯罪懸疑片領域的黃金陣容護航，監製鄭保瑞攜手導演李子俊、編劇周汶儒，這組鐵三角班底，李子俊與周汶儒是繼《第八個嫌疑人》後再度攜手，深化犯罪懸疑元素與禁忌慾望描寫，構建高度寫實的限制級犯罪場景，力求打造震撼心理極限的沉浸式觀影體驗。