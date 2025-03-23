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娛樂
2025-03-23 17:26:54

古巨基大談開騷計劃 被問仿效鄭秀文出席音樂頒獎禮竟然咁答

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古巨基今日現身馬場任「寶馬香港打吡大賽」開幕表演嘉賓。（娛樂組攝）

古巨基今日現身馬場任「寶馬香港打吡大賽」開幕表演嘉賓。（娛樂組攝）

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古巨基今日（23日）現身沙田馬場擔任「寶馬香港打吡大賽」開幕表演嘉賓，他以連串經典金曲為精彩賽事拉開序幕。他接受訪問表示：「我之前嚟馬場表演過嘅，但係今次特別地方係有Live Band，應該係第一次有樂隊嘅情況下嚟做表演，最初我就同馬會提議希望同我以往嘅表演唔同，因為今次嘅感染力仲更加強。」他繼續指希望達到演唱會的效果。

古巨基有意在啟德開演唱會。（娛樂組攝）

古巨基有意在啟德開演唱會。（娛樂組攝）

古巨基大談開騷計劃

講到計劃何時會舉行演唱會，古巨基表示：「我真係想個仔上咗小學之後開騷，朋友都同我講個仔上咗小學嘅時候就會忙過你工作，我想個仔未上小學嘅時候盡量親子時間多啲。」他透露現階段兒子已經五歲，大概兩年後就會升小學。至於會否考慮在啟德舉行演唱會，他說：「咁一定係好㗎啦！呢一個係好好嘅場地，但都係湊小朋友為主先，過多兩年先諗巡迴演唱會。」

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古巨基透露現階段兒子已經五歲。（娛樂組攝）

古巨基透露現階段兒子已經五歲。（娛樂組攝）

被問仿效鄭秀文出席音樂頒獎禮竟然咁答

提到年度樂壇盛事《第46屆十大中文金曲》即將舉行，古巨基是其中一位候選提名男歌手之一，被問到會否仿效鄭秀文相隔多年再次出席頒獎典禮鼓勵後輩歌手，古巨基坦言：「其實我有做一啲嘢去支持樂壇，譬如有一個節目叫《Music Panda》 ，都係有好多新舊嘅歌手一齊合作，同埋我好鍾意唱歌，都有一個project叫做音樂人嘅培育計劃。」

古巨基被問仿效鄭秀文出席音樂頒獎禮竟然咁答。（娛樂組攝） Sammi今年奪「叱咤我最喜愛的女歌手」。(蘇文傑攝)

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