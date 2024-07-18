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娛樂
2024-07-18 17:28:02

古淖文氹仔掛起巨大廣告牌 為恩師谷婭溦慶生獻唱

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溦溦在《中年好聲音2》擔任German導師，兩人因而建立起深厚感情。

古淖文(German)將於83日舉行《I'm Home》演唱會，由於反應熱烈，主辦單位特別為German安排大型廣告牌增加聲勢，於澳門氹仔最當眼位置，以廣告牌宣布加開82日一場。

 

GermanFB分享喜悅，他寫道：「一位澳門歌手，可以擁有自己的廣告牌，是一件多麼了不起的事！希望未來日子會陸陸續續有澳門藝人，擁有自己的billboard！感謝各位厚愛。」廣告牌掛上後，German不少粉絲特意前往打卡。

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氹仔最當眼處掛起自己的大型廣告牌，German即在FB分享喜悅。

廣告牌掛上翌日早上，German乘船到香港，與識與微時的「星光一族」慶祝15周年紀念。每次參加比賽，German都強調是大家庭，和稱呼一同參賽的歌手為兄弟姊妹。而這15周年紀念日，當中除了有久未露面的羅力威，亦有陳蕾及評審肥媽、張佳添、周國豐、主持曾寶儀、林曉峰等。

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German與谷婭溦因《中年好聲音2》建立起深厚友誼，作為導師的溦溦，因為要求嚴格，German為她起了個「小辣椒」的暱稱。而717日正正是「小辣椒」的生日，German為慶祝恩師的生日，特別出席於東蒲的 《溦微道來流行歌會》作表演嘉賓，更與壽星女玩遊戲和及合唱《Bad Boy》，全場high爆，他說：「希望未來有更多機會與溦溦同台表演。」

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出席「星光一族」慶祝15周年紀念的活動。

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二人在台上合唱《Bad Boy》，炒熱全場氣氛。