古淖文氹仔掛起巨大廣告牌 為恩師谷婭溦慶生獻唱

古淖文(German)將於8月3日舉行《I'm Home》演唱會，由於反應熱烈，主辦單位特別為German安排大型廣告牌增加聲勢，於澳門氹仔最當眼位置，以廣告牌宣布加開8月2日一場。 German在FB分享喜悅，他寫道：「一位澳門歌手，可以擁有自己的廣告牌，是一件多麼了不起的事！希望未來日子會陸陸續續有澳門藝人，擁有自己的billboard！感謝各位厚愛。」廣告牌掛上後，German不少粉絲特意前往打卡。

廣告牌掛上翌日早上，German乘船到香港，與識與微時的「星光一族」慶祝15周年紀念。每次參加比賽，German都強調是大家庭，和稱呼一同參賽的歌手為兄弟姊妹。而這15周年紀念日，當中除了有久未露面的羅力威，亦有陳蕾及評審肥媽、張佳添、周國豐、主持曾寶儀、林曉峰等。