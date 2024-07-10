古淖文澳門個唱加場 今日公開售票 急開fan meeting逾300 fans迫爆現場

《中年好聲音2》冠軍古淖文(German)，8月3日舉行的《I'm Home》演唱會優先訂購票火速售罄後，日前於演唱會記者會暨簽唱會，他宣布8月2日加開一場，門票今日起於金光票務公開發售。演唱會嘉賓譚輝智及《中2》同學仔，包括劉威煌、梁浩賢、甘永傑、陳燕娜、王玥及周碧嘉等，當天晚上以嘉賓身份出席German的fan meeting。
German的fan meeting，逾300多位歌迷參與，「fans好急同我開fan meeting，因為舉行得好急，好多人想嚟都嚟唔到，惟有演唱會再玩過。」唱歌環節，German笑稱多得劉威煌，找來兩位壯男梁浩賢、甘永傑，為他搬來兩個巨型擴音器，讓他可以為fans盡情獻唱。結他手既為座上嘉賓，亦為German即場伴奏，兩人唱出4首中英文歌曲。fans深深陶醉於歌聲之中，還在自己facebook上分享，所愛偶像以歌曲傳情達意，甚為窩心。
唱歌環節完畢，fans推出金光燦爛美輪美奐的雙層蛋糕隆重出場。原來蛋糕亦大有來頭，是《中聲1》師姐支嚳儀的蛋糕店訂購。一向強調《中聲》是一個大家庭的German，以行動表現如何「中聲一家親」。一眾嘉賓更在切蛋糕環節中，淘氣為10月才生日的古淖文獻唱生日歌，活動在一片歡聲笑語中圓滿結束。
活動後，German在facebook分享及感謝每位來賓和fans，他說：「多謝我嘅fans，為我舉行咗一個咁難忘嘅fan meeting，今晚唱咗好多首平時好少公開唱嘅，所以搵咗一位功力好高嘅結他手幫我伴奏，今晚玩得好開心，玩埋今晚就真係要為演唱會準備。」他又多謝所有fans陪伴他度過一個愉快的晚會，並應承大家，在澳門威尼斯人劇場，於《I'm Home》演唱會交出200%努力，答謝大家厚愛。