古淖文澳門個唱加場 今日公開售票 急開fan meeting逾300 fans迫爆現場

《中年好聲音2》冠軍古淖文(German)，8月3日舉行的《I'm Home》演唱會優先訂購票火速售罄後，日前於演唱會記者會暨簽唱會，他宣布8月2日加開一場，門票今日起於金光票務公開發售。演唱會嘉賓譚輝智及《中2》同學仔，包括劉威煌、梁浩賢、甘永傑、陳燕娜、王玥及周碧嘉等，當天晚上以嘉賓身份出席German的fan meeting。

German的fan meeting，逾300多位歌迷參與，「fans好急同我開fan meeting，因為舉行得好急，好多人想嚟都嚟唔到，惟有演唱會再玩過。」唱歌環節，German笑稱多得劉威煌，找來兩位壯男梁浩賢、甘永傑，為他搬來兩個巨型擴音器，讓他可以為fans盡情獻唱。結他手既為座上嘉賓，亦為German即場伴奏，兩人唱出4首中英文歌曲。fans深深陶醉於歌聲之中，還在自己facebook上分享，所愛偶像以歌曲傳情達意，甚為窩心。