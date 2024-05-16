台北電影節2024｜許光漢失影帝提名被爆冇報名 《周處除三害》袁富華未憑「香港仔」角逐男配原因曝光

第26屆台北電影節於7月舉行頒獎禮，入圍名單揭曉後引發爭議，事關許光漢主演的台日合拍片《青春18x2 通往有你的旅程》在提名上「捧蛋」，僅角色會外賽「台灣電影行銷獎」中之「最佳預告片獎」，是該片唯一入圍獎項。對於許光漢事前被視為有資格入圍爭影帝，台北電影獎總監就透露，其實製片方並沒有替許光漢報名！台北電影獎總監李亞梅表示：「《青春18x2》只報名了行銷獎，沒有報名台北電影獎，是製作公司考量後的決定，我們也很困惑。」許光漢剛在香港完成新作的拍攝工作，隨即飛往日本，之後將繼續為《青春18x2通往有你的旅程》前往韓國等地宣傳。

黃精甫入圍最佳導演 另一方面，《周處除三害》以13項提名先拔頭籌，來自香港的黃精甫雖憑該片入圍最佳導演，可惜在《周處除三害》中扮演「香港仔」的袁富華與飾演邪教教主的陳以文均沒有在候選名單之上，反而同片的李李仁卻有份爭最佳男配角，與《小曉》的劉俊謙、《請問，還有哪裡需要加強》的柯震東、《少男少女》的李銘忠及《莎莉》的李英宏被視為本屆死亡之組。李亞梅亦認為《周處除三害》的袁富華與陳以文均屬今屆遺珠，並稱：「袁富華引起觀眾不安的成份演得非常好，但『香港仔』前因後果沒有交代太多，陳以文也是票數差一點。」最終未獲提名。