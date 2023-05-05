台灣啦啦隊女神林襄遊韓國遭歧視　疑因「被聽見講中文」

記者王靖淳／綜合報道 樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls」（樂天女孩）中的成員林襄，擁有甜美的臉蛋及姣好的身材，是許多人心目中的啦啦隊女神，平時不吝嗇在IG分享日常生活的她，也於近日發布一系列自己和好友們去韓國的照片。對此，與林襄同遊韓國的實況主魯魯也在IG發文，並於文中分享到韓國遊玩所發生的趣事。

實況主魯魯剛和林襄從韓國玩完回來，她也於事後透過IG發文，並在文中分享這趟韓國行所發生的小故事。魯魯在文中提到，距離上次自己和林襄出去玩，以前是去年3月的台南行，同時也透露，這是林襄的上1次休假。 林襄日前和魯魯一起去韓國玩。（圖／合成圖／翻攝自IG）

「那我就要更友善！」 緊接着，魯魯提及，某天他們去1家餐廳準備吃飯，且店家在聽到她們講中文時，於是對她們一行人非常不友善，甚至還翻她們白眼。 魯魯透露，當下自己真的快失去理智，但卻看到林襄主動說她來點餐，然後給店員一個超大笑容。對此，魯魯表示，自己事後也問林襄怎麼還笑得出來，沒想到林襄卻回應她：「別人對我不友善的時候我都會覺得是我的問題，那我就要更友善！」