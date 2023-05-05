台灣啦啦隊女神林襄遊韓國遭歧視　疑因「被聽見講中文」

記者王靖淳／綜合報道
樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls」（樂天女孩）中的成員林襄，擁有甜美的臉蛋及姣好的身材，是許多人心目中的啦啦隊女神，平時不吝嗇在IG分享日常生活的她，也於近日發布一系列自己和好友們去韓國的照片。對此，與林襄同遊韓國的實況主魯魯也在IG發文，並於文中分享到韓國遊玩所發生的趣事。
實況主魯魯剛和林襄從韓國玩完回來，她也於事後透過IG發文，並在文中分享這趟韓國行所發生的小故事。魯魯在文中提到，距離上次自己和林襄出去玩，以前是去年3月的台南行，同時也透露，這是林襄的上1次休假。
林襄日前和魯魯一起去韓國玩。（圖／合成圖／翻攝自IG）
「那我就要更友善！」
緊接着，魯魯提及，某天他們去1家餐廳準備吃飯，且店家在聽到她們講中文時，於是對她們一行人非常不友善，甚至還翻她們白眼。
魯魯透露，當下自己真的快失去理智，但卻看到林襄主動說她來點餐，然後給店員一個超大笑容。對此，魯魯表示，自己事後也問林襄怎麼還笑得出來，沒想到林襄卻回應她：「別人對我不友善的時候我都會覺得是我的問題，那我就要更友善！」
想辦法用韓文說謝謝
後來魯魯也問林襄，如果笑臉迎人結果換來不友善的態度呢？林襄則回應：「那就是我笑的不夠用力，我會把笑容撐得更大！」使得魯魯在聽聞後忍不住直言林襄真的是傻子。
此外，魯魯也在文中透露，林襄在韓國時，不管在吃飯、逛街還是坐車，都會想辦法用自己這幾天學的韓文熱情地說謝謝，不然就是會她要怎麼用英文去講謝謝。對此，魯魯表示，林襄是個會默默做出且做很多貼心事情的人，最後她也在文中寫下，希望林襄能夠一直保持快樂天真及與世無爭。
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