台灣網紅謝立琪香港拍寫真被驅趕　穿比基尼引發爭議

台灣網紅謝立琪（KiKi）擁有D級的傲人身材，畢業於北藝大美術系的她，也因此擁有「北藝大女神」的封號，然而，謝立琪自2019年起，每到雙十節時她都會穿著國旗比基尼，而此舉也使她獲得「國旗正妹」的稱號。對此，謝立琪於昨（26）日透過IG發文，並在文中透露，自己最近飛往香港拍寫真，但卻遭到小朋友家長的驅趕，原因是家長認為，謝立琪的這身穿著可能會影響到小朋友。

在IG有逾75萬粉絲追蹤的謝立琪日前到香港進行拍攝，於IG發文寫道：「昨天比基尼～今天要穿外套😂天氣忽冷忽熱的～討厭捏」。之後謝立琪再穿上黑色超Deep V 泳裝到海邊拍攝，不過拍攝寫真卻遇到小插曲，被附近的家長覺得觀感不佳，認為會影響到小朋友，便把她及攝影團隊全部都驅趕離開，她於IG寫道：「拍這套遇到小插曲～媽媽說太辣了會影響小朋友把我們趕走了。」對此，網友紛紛留言回應： 「又不是私人海灘，可以把小朋友帶走啊」、「主要是影響到媽媽的心裡吧」、「妳比家長辣，爸爸守不住」。