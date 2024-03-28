台灣「麥當勞女神」IG分享福利照　比堅尼配長裙獲讚寫真等級

海豚28日在臉書與IG分享了自己的一系列泳裝照，照片中她身穿一件淺藍色中空比基尼，罕見曬出「超兇」半球，下半身搭配白色鏤空長裙，坐在復古貨車上，展現姣好身材。

網紅海豚（徐薇涵），過去打工時因亮眼外型而有「麥當勞女神」稱號，也曾是節目《大學生了沒》的固定班底；近日她PO出身穿比堅尼的辣照，罕見曬出好身材，引發網友討論。

海豚28日在Facebook與IG分享了自己的一系列泳裝照，照片中她身穿一件淺藍色中空比堅尼，下半身搭配白色鏤空長裙，坐在復古貨車上，展現姣好身材。

「台灣性感女神」

她在帖文中表示：「泳裝是我沒有過的款式跟顏色，超喜歡的，必須要再出些照片！」網友則紛紛留言：「這根本是寫真等級」、「好看」、「台灣性感女神」、「超美的」、「真的超美啦」。