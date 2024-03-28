台灣「麥當勞女神」IG分享福利照　比堅尼配長裙獲讚寫真等級

網紅海豚（徐薇涵），過去打工時因亮眼外型而有「麥當勞女神」稱號，也曾是節目《大學生了沒》的固定班底；近日她PO出身穿比堅尼的辣照，罕見曬出好身材，引發網友討論。
海豚28日在Facebook與IG分享了自己的一系列泳裝照，照片中她身穿一件淺藍色中空比堅尼，下半身搭配白色鏤空長裙，坐在復古貨車上，展現姣好身材。
「台灣性感女神」
她在帖文中表示：「泳裝是我沒有過的款式跟顏色，超喜歡的，必須要再出些照片！」網友則紛紛留言：「這根本是寫真等級」、「好看」、「台灣性感女神」、「超美的」、「真的超美啦」。
事實上，海豚2015年在速食店打工時，因為一張綁馬尾的側拍照在網路上爆紅，而被稱為「麥當勞女神」，而她因擁有甜美可愛的長相，後成為節目《大學生了沒》班底，不時透過社群平台分享生活。
在半年內騙走200萬
她在2023年節目《新聞挖挖哇》中分享，曾被認識3年的男性友人，在半年內騙走200萬，還被要求拍給對方16部清涼影片，沒想到，最後竟被對方以此威脅，當時她嚇得不敢報警，之後甚至被對方造謠「借錢不還」。
直到近半年後，徐薇涵的友人發現不對勁，才趕緊要她去報警。當時她表示，即使知道被騙走的錢有可能拿不回來，還是希望能維護自己的聲譽。
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