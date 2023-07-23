台灣metoo｜炎亞綸、陳建州及NONO涉性騷擾登BBC　爆料網紅發不自殺聲明

記者郭竹倩／綜合報道
藝人NONO（陳宣裕）日前遭網紅小紅老師指控曾涉嫌對多位女子性騷擾與性侵，並告上法院，後續NONO在Facebook上宣布「暫停所有演藝工作」並表示會「誠心深刻反省」，全案目前則進入司法階段。而台灣的MeToo事件也吸引了外媒《BBC》關注，不僅整理出金馬導演游智煒、藝人NONO、炎亞綸、陳建州等人的事件，並專訪了小紅老師。
「讓更多還躲在角落的人踏出第一步」
小紅老師日前以性騷事件受害者的身分接受外媒《BBC》訪問，坦言遭受性擾的受害者，若是要揭發演藝圈人士很困難，因為「會害怕加害者」，並直言自己也受到了很大的壓力，日前已向檢察官提出對NONO的刑事指控。
而報道曝光後，小紅老師也透過IG限時動態轉發。也表示：「《BBC》是在MeToo文章出來後3天就聯繫我了，可能這個輿論真的太大了，驚動到國際，我自己也嚇一跳，但也因為後來台灣新聞不斷更新MeToo最新動態，所以才在這時出來的」、「當初《BBC》是針對討論MeTooo在台灣的影響，我覺得這件事是正向的、必須的，所以才受訪。因為任何角落都會發生，可能此時此刻也正在發生。如果因為我的一點點勇敢，讓更多還躲在角落的人踏出第一步，我覺得這是必須做的」。
「天道盟太陽會的人會去處理妳」
此外，小紅老師18日在Facebook公開一張私訊截圖，內容為對方向她喊話：「給妳個消息，天道盟太陽會的人會去處理妳，已經接了，價錢也談好了，等著」，並狠嗆：「人家自由性行為關妳屁事，想紅？男生真的該好好保護自己，妳自己就那麼乾淨嗎?，等着妳的黑歷史被爆料吧，當妳1根手指在指著別人，4根手指也在指著自己，不是不報，時候未到，妳敢告No哥，就有人敢處理妳。」
對此，小紅老師則發出不自殺聲明，表示：「在此期間，我的生命或身體如果受到任何傷害，都不是出自於我本人的意願，如果發生意外，希望檢警單位詳查。若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現此帳號不再上線，請幫我討回公道，謝謝。筷子一雙很容易折斷，但一把就不容易了，這就是團結的力量。」
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