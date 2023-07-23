台灣metoo｜炎亞綸、陳建州及NONO涉性騷擾登BBC　爆料網紅發不自殺聲明

記者郭竹倩／綜合報道

藝人NONO（陳宣裕）日前遭網紅小紅老師指控曾涉嫌對多位女子性騷擾與性侵，並告上法院，後續NONO在Facebook上宣布「暫停所有演藝工作」並表示會「誠心深刻反省」，全案目前則進入司法階段。而台灣的MeToo事件也吸引了外媒《BBC》關注，不僅整理出金馬導演游智煒、藝人NONO、炎亞綸、陳建州等人的事件，並專訪了小紅老師。

「讓更多還躲在角落的人踏出第一步」

小紅老師日前以性騷事件受害者的身分接受外媒《BBC》訪問，坦言遭受性擾的受害者，若是要揭發演藝圈人士很困難，因為「會害怕加害者」，並直言自己也受到了很大的壓力，日前已向檢察官提出對NONO的刑事指控。

而報道曝光後，小紅老師也透過IG限時動態轉發。也表示：「《BBC》是在MeToo文章出來後3天就聯繫我了，可能這個輿論真的太大了，驚動到國際，我自己也嚇一跳，但也因為後來台灣新聞不斷更新MeToo最新動態，所以才在這時出來的」、「當初《BBC》是針對討論MeTooo在台灣的影響，我覺得這件事是正向的、必須的，所以才受訪。因為任何角落都會發生，可能此時此刻也正在發生。如果因為我的一點點勇敢，讓更多還躲在角落的人踏出第一步，我覺得這是必須做的」。