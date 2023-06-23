台灣metoo｜綜藝名人NONO被指「硬上」20女還涉無套性侵　最高可判30年監禁

李奕緯／綜合報道
諧星NONO遭網紅「小紅老師」爆料，曾在車內對她強吻、揉胸、強脫內褲，她還稱有20多位女性透露被NONO伸狼爪，甚至有人稱「被拖到市民大道殘障廁所無套中出」，NONO今（21）日已宣布暫停演藝活動。
在台灣，依據《刑法》第221條「強制性交罪」相關規定：「對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑。」以及《刑法》第224條「強制猥褻罪」相關規定：「對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處6月以上5年以下有期徒刑。」
同場加映「炎亞綸涉性侵風暴」：
受害人索償有年期限制
法界人士評論，若事實如「小紅老師」所述，多達20幾位女子受害，一罪一罰如果全部成立，刑期加總恐怕超過法定的合併刑期限制30年，也就是NONO恐面臨30年有期徒刑。恪源法律事務所主持律師城紫菁進一步指出，由於強制性交罪或強制猥褻罪為「非告訴乃論之罪」（刑事罪行），因此一旦有被害人對NONO提出起訴，即使NONO事後與被害人達成和解，院檢仍然必須依法偵辦、調查及審判，不能因與被害人和解而撤回刑事起訴、逃避責任。
除此之外，如果被害人因NONO的侵犯行為而影響身心狀況，受有精神上的損害，依照民法第195條第1項規定，被害人還能對NONO提出民事訴訟請求損害賠償。但依照民法第197條第1項規定，需注意必須在被害人知有損害及賠償義務人時起，二年內提出請求，或自侵害行為發生時十年內提出請求的時效限制。
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