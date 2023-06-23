台灣metoo｜綜藝名人NONO被指「硬上」20女還涉無套性侵　最高可判30年監禁

李奕緯／綜合報道

諧星NONO遭網紅「小紅老師」爆料，曾在車內對她強吻、揉胸、強脫內褲，她還稱有20多位女性透露被NONO伸狼爪，甚至有人稱「被拖到市民大道殘障廁所無套中出」，NONO今（21）日已宣布暫停演藝活動。

在台灣，依據《刑法》第221條「強制性交罪」相關規定：「對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑。」以及《刑法》第224條「強制猥褻罪」相關規定：「對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處6月以上5年以下有期徒刑。」

同場加映「炎亞綸涉性侵風暴」：