叱咤記招｜鄭欣宜跟新歡Anson Lo開騷有壓力 許廷鏗讚林欣彤自爆失戀夠勇敢

許廷鏗與鄭欣宜一同受訪，Joyce表示好開心，近日為新歌拍MV，又為拉闊音樂會綵排，自言相隔多時終於再於公開場合見廣大樂迷，大讚今日氣氛相當好。Alfred就自爆：「我近排都有排舞，啱啱拍咗個MV同埋都有跳舞成份，同埋我都準備緊音樂會，一個同吳林峰，同埋剛公布喺年底一個自己公司第一次開嘅演唱會，12月30及31日，希望可以同大家一齊countdown去到2023。」

許廷鏗即場邀請欣宜任個唱嘉賓

當被問到對今次爭獎有否信心時，兩人異口同聲表示最近太忙沒有時間去想獎項，Joyce坦言有獎當然開心，她亦順便拉票，「如果有得冧莊緊係冧啦，如果開始投票時大家記得投我一票。」Joyce談到將於星期日舉行的「神之拉闊」，自言為排舞記step已相當吃力，直指拍檔Anson Lo的舞藝是「癡線」級數，而且學得快，並笑指對方「大力」，擔心跳錯遭對方打暈。Alfred則搞笑叫Joyce應付完與新歡的音樂會後，要返來顧及他這位前夫，Alfred即場邀請Joyce為自己稍後的演唱會擔任嘉賓，卻被Joyce指他現在才邀請好冇誠意。

談到好友林欣彤(Mag)最近分手，Alfred表示跟Mag沒有時間見面也會通電話，作為朋友，他認為對方在社交平台分享自己感受是很勇感及好叻女，表示大家已約好食飯，預告到時會PO相，呼籲大家留意。