叱咤記招｜鄭欣宜跟新歡Anson Lo開騷有壓力 許廷鏗讚林欣彤自爆失戀夠勇敢

《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今日在昂坪市集舉行，出席歌手及組合包括CY陳宗澤、Dear Jane、Gareth. T、JW 王灝兒、Kayan9896、Lolly Talk、MC 張天賦、Merry Lamb Lamb、MIRROR、Serrini 、STRAYZ、The Hertz、ToNick、力臻、小塵埃、方皓玟、王嘉儀、何佩、吳林蜂、林欣彤、林奕匡、林家謙、泳兒、洪助昇、區子琳、張天穎、張蔓姿、張蔓莎、梁釗峰、莊正、許廷鏗、陳明惠、陳柏宇、陳健安、陳蕾、黃妍、黃明德、菜巧琳、雷同二友、衛蘭、鄭欣宜、鄭融、黎展峯、盧華、應智越、謝安琪、麗英、蘇麗珊、顧定軒等等，場面墟冚。
許廷鏗與鄭欣宜一同受訪，Joyce表示好開心，近日為新歌拍MV，又為拉闊音樂會綵排，自言相隔多時終於再於公開場合見廣大樂迷，大讚今日氣氛相當好。Alfred就自爆：「我近排都有排舞，啱啱拍咗個MV同埋都有跳舞成份，同埋我都準備緊音樂會，一個同吳林峰，同埋剛公布喺年底一個自己公司第一次開嘅演唱會，12月30及31日，希望可以同大家一齊countdown去到2023。」
許廷鏗即場邀請欣宜任個唱嘉賓
當被問到對今次爭獎有否信心時，兩人異口同聲表示最近太忙沒有時間去想獎項，Joyce坦言有獎當然開心，她亦順便拉票，「如果有得冧莊緊係冧啦，如果開始投票時大家記得投我一票。」Joyce談到將於星期日舉行的「神之拉闊」，自言為排舞記step已相當吃力，直指拍檔Anson Lo的舞藝是「癡線」級數，而且學得快，並笑指對方「大力」，擔心跳錯遭對方打暈。Alfred則搞笑叫Joyce應付完與新歡的音樂會後，要返來顧及他這位前夫，Alfred即場邀請Joyce為自己稍後的演唱會擔任嘉賓，卻被Joyce指他現在才邀請好冇誠意。
談到好友林欣彤(Mag)最近分手，Alfred表示跟Mag沒有時間見面也會通電話，作為朋友，他認為對方在社交平台分享自己感受是很勇感及好叻女，表示大家已約好食飯，預告到時會PO相，呼籲大家留意。