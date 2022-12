2022年度叱咤樂壇頒獎典禮將於元旦假亞洲國際博覽館Arena舉行,商台今日公布「我最喜愛的歌曲」目前的15強走勢,MC張天賦一馬當先,15首作品中佔兩個席位,分別是《小心地滑》和《老派約會之必要》,其好兄弟洪嘉豪亦憑《污糟兒》榜上有名。

一如所料,MIRROR及一眾鏡仔均有歌曲殺入15強,除了團歌《We All Are》之外,姜濤、呂爵安、柳應廷、盧瀚霆、江𤒹生、陳卓賢和李駿傑共七子各自有歌入圍,還有張敬軒、林家謙、DearJane及COLLAR均各佔一曲。叱咤我最喜愛的歌曲第四階段投票將於星期五(16日)中午12時截止。

我最喜愛的歌曲 15 強走勢

Call My Name! - COLLAR

Elevator - 呂爵安

MM7 - 柳應廷

Mr. Stranger - 盧瀚霆

We All Are - MIRROR

小心地滑 - MC 張天賦

半 - 李駿傑

老派約會之必要 - MC 張天賦

污糟兒 - 洪嘉豪

作品的說話 - 姜濤

到底發生過什麼事 - Dear Jane

信之卷 - 江𤒹生

某種老朋友 - 林家謙

留一天與你喘息 - 陳卓賢

賽勒斯的愛 - 張敬軒