叱咤2023｜姜濤Anson Lo盧瀚霆開心張敬軒獲獎 Frankie認有女友︰我拍拖啦！

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮(叱咤2023)於元旦夜舉行，所有賽果塵埃落定。MIRROR在頒獎禮後表示很開心今年有獎，因為是大家投票得來。姜濤憑《濤》獲得兩獎，他稱在台上忘記多謝商台及很多工作人員。他表示很久沒有出po，自己稍後會出po感謝fans。他稱2023年經歷了不少事件，心情很複雜，除夕在家中也沒有特別倒數慶祝，反而覺得頒獎禮之後，才覺得2023年是真正的完結。

開心張敬軒獲獎 對於張敬軒獲得「我最喜愛的男歌手」，姜濤指對方是大家都很尊敬的前輩，自己也替他高興。Anson Lo表示自己沒有失望，因為對方是他一向都很尊敬及照顧他們的前輩，所以他獲獎也很開心。 Ian︰希望愈來愈進步 陳卓賢(Ian)奪得叱咤樂壇男歌手銅獎，他表示當時內心很激動，坦言很開心，會繼續努力，像自己在台上所說，獎項增加了他的自信心。「我覺得其實每一位音樂人，每一位歌手、每一位藝人都有付出，我覺得每一位都是勤力，很幸運，很榮幸可以拿到這些獎項，希望下年上一級， 每天都要比昨天進步，所以希望之後會愈來愈進步。」