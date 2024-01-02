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娛樂
2024-01-02 03:08:47

叱咤2023｜姜濤Anson Lo盧瀚霆開心張敬軒獲獎 Frankie認有女友︰我拍拖啦！

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叱咤2023

MIRROR獲「我最喜愛的組合」。

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮(叱咤2023)於元旦夜舉行，所有賽果塵埃落定。MIRROR在頒獎禮後表示很開心今年有獎，因為是大家投票得來。姜濤憑《濤》獲得兩獎，他稱在台上忘記多謝商台及很多工作人員。他表示很久沒有出po，自己稍後會出po感謝fans。他稱2023年經歷了不少事件，心情很複雜，除夕在家中也沒有特別倒數慶祝，反而覺得頒獎禮之後，才覺得2023年是真正的完結。

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開心張敬軒獲獎

對於張敬軒獲得「我最喜愛的男歌手」，姜濤指對方是大家都很尊敬的前輩，自己也替他高興。Anson Lo表示自己沒有失望，因為對方是他一向都很尊敬及照顧他們的前輩，所以他獲獎也很開心。

Ian︰希望愈來愈進步

陳卓賢(Ian)奪得叱咤樂壇男歌手銅獎，他表示當時內心很激動，坦言很開心，會繼續努力，像自己在台上所說，獎項增加了他的自信心。「我覺得其實每一位音樂人，每一位歌手、每一位藝人都有付出，我覺得每一位都是勤力，很幸運，很榮幸可以拿到這些獎項，希望下年上一級， 每天都要比昨天進步，所以希望之後會愈來愈進步。」

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Frankie︰我拍拖啦！

提到阿正在宣布男歌手的賽果時，和Ian開玩笑，他表示阿正曾問會否出席頒獎禮，去到會場更著他不要離座，他亦沒有介意被玩，更從袋中拿出阿正給他的痣，笑言待會貼在阿正的面上。

Frankie早前在IG疑公開戀情，他直認不諱︰「係呀！我拍拖啦！佢係圈外人嚟！」他表示對方不太習慣高調，「呢啲就等佢舒服啲嗰陣先講啦，咁等佢慣啲，人舒服啲，心舒服啲咁，愈嚟愈多嘢就可以講出嚟。」他表示因為彩排演唱會，所以未曾跟另一半出過街，在旁的隊友更笑謂，都是剛剛才知Frankie拍拖。

Tiger頂唔順

MIRROR接受訪問時，Tiger坐在姜濤和Ian前面，因此他在姜濤回應傳媒提問時，需要幫手遞咪。不過，由於太多咪牌，加上雙手舉起的時候太長，Tiger在姜濤回應到一半的時候，已忍不住跟在旁的Alton示意很累，最後也擰轉面跟姜濤說︰「對唔住！我好攰！」於是他要放低手。姜濤見狀立即表示沒有甚麼再回應，沒料到再有記者發問，Tiger又要遞咪，眾人又再大笑，姜濤於是拿起大部份咪去回應。

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