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娛樂
2023-11-26 16:49:29

叱咤2023｜尹光被指非禮林明禎 網民質疑有人帶風向

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尹光最近成為大紅人。

叱咤樂壇流行頒獎典禮2023將在明年1日舉行，明年80歲的尹光首次殺入叱咤，更躋身「我最喜愛的男歌手」5強之列，跟張敬軒、MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）爭獎

不過，自尹光殺入叱咤之後，有不少網民開po狙擊他，由昨日(25日)起更有網民不停提起尹光回應懷疑非禮林明禎一事，而且這些網民都是用同一張圖，並認為大家不應該投尹光，甚至有相似的帖文批評投給尹光的人不是真心。

對於多篇攻擊尹光的帖文在網上出現，甚至指尹光因為是唱鹹濕歌居多，所以認為鹹濕是他的本性。有網民留言說︰「我發現你地反尹光都反得好有系統」、「佢地啲ac 全部都係一式一樣」，並留言認為突然有大量攻擊尹光的帖文出現，質疑是其餘入圍歌手的fans所為，想藉此帶風向。

尹光日前到維園出席活動時，大叫《Dear Myself》。

讚張敬軒唱歌好

尹光日前到維園出席活動時，坦言知道自己有很多年青fans投他一票，獎項隨緣，「得與失冇咩所謂，都唔重要，最重要係健身。」並稱與角逐獎項的都是很強的對手，但若然真的頒給他，他一定會開心到喊，會邀請姜濤同林家謙上台一同分享喜悅，更會特別請埋張敬軒上台。他更特別提到自己很愛張敬軒的歌，想學唱對方的《隱形遊樂場》，讚對方唱歌非常好聽。對於被指用他來「反鏡」，尹光就指MIRROR成員都是實力歌手，自己只是僥倖，他們非常出名，希望他們可獲獎。

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