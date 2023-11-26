叱咤2023｜尹光被指非禮林明禎 網民質疑有人帶風向

《叱咤樂壇流行頒獎典禮2023》將在明年1月1 日舉行，明年80歲的尹光首次殺入叱咤，更躋身「我最喜愛的男歌手」5強之列，跟張敬軒、MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）爭獎。

不過，自尹光殺入叱咤之後，有不少網民開po狙擊他，由昨日(25日)起更有網民不停提起尹光回應懷疑非禮林明禎一事，而且這些網民都是用同一張圖，並認為大家不應該投尹光，甚至有相似的帖文批評投給尹光的人不是真心。