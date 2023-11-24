叱咤2023｜歌迷奇招拉票窗戶貼大字 張敬軒感動親回：我有乜嘢理由唔努力

其中一位張敬軒粉絲便想出奇招，好像打風做防風措施一樣，用膠紙在家中窗戶大大隻字貼上「張投張敬軒一票」，該歌迷在帖文寫道：「我冇咁大勇氣喺街派傳單，但又想做啲嘢喎，除咗諗吓仲有邊啲人有機會投票之外，諗諗吓記得上次打風貼咗Hins字，今次又搵返隻窗嚟玩吓，雖然知道成效唔會大，但做咗就有機會，多一票就係多一票，唔做連少少機會都冇㗎喇……」非常有創意兼誠意，就連軒公本人都被感動並轉載以9字答謝謂：「我有乜嘢理由唔努力」 ，其後，軒公更表示已自己投咗自己一票 ，「因為大家今年咁落力幫我拉票，我都唔可以鬆懈！ #張敬軒澱粉大聯盟衝吖」。