叱咤2023｜歌迷奇招拉票窗戶貼大字 張敬軒感動親回：我有乜嘢理由唔努力

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日舉行，其中「我最喜愛男歌手」戰況激烈，近排人氣急升的
「光B」尹光成功躋身7強之列，跟張敬軒、MC張天賦、MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）睇齊，更成為熱門人馬，走勢凌厲，至於，5強之選將於今午截止，令各位Fans都各出其謀為偶像拉票。
其中一位張敬軒粉絲便想出奇招，好像打風做防風措施一樣，用膠紙在家中窗戶大大隻字貼上「張投張敬軒一票」，該歌迷在帖文寫道：「我冇咁大勇氣喺街派傳單，但又想做啲嘢喎，除咗諗吓仲有邊啲人有機會投票之外，諗諗吓記得上次打風貼咗Hins字，今次又搵返隻窗嚟玩吓，雖然知道成效唔會大，但做咗就有機會，多一票就係多一票，唔做連少少機會都冇㗎喇……」非常有創意兼誠意，就連軒公本人都被感動並轉載以9字答謝謂：「我有乜嘢理由唔努力」 ，其後，軒公更表示已自己投咗自己一票 ，「因為大家今年咁落力幫我拉票，我都唔可以鬆懈！ #張敬軒澱粉大聯盟衝吖」。
有網民留言給該粉絲表示：「好想住你對面屋感受吓！」，亦有人提議貼出投票網站的QR Code，該粉絲就回覆表示：「我住十幾樓，整QR Code都冇人Scan到。」