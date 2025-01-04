叱咤2024｜姜濤沉澱兩天後抒發感受 坦言自知實力不足：我會重新出發

MIRROR成員姜濤日前在《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上，奪得「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲」兩大獎項，而他在致謝詞時，卻在台上慨嘆「唉，又要被人鬧」，引起不少討論。而在頒獎禮後，他推出新歌《白果》，道出對獎項的心聲。姜濤昨晚(3日)就在社交網撰長文分享得獎感受，坦言自知未夠實力，怕別人將他的成績跟前輩比較。

姜濤表示在頒獎禮後沉澱了兩天，也終於把《白果》面世，所以可以好好抒發一下自己的感受，他宿道道：「老實說，今年參加頒獎典禮，確實是抱著吃白果的心態去的，因為去年出的歌很少，主要是想在音樂這條路上重新審視自己，以及好好籌備下一年的所有計劃。但結果出乎意料，榮幸獲得了『我最喜愛』獎項。我在台上所說的『害怕』，其中一部分原因確實是因為太在意外界的某些聲音，導致自己沒有像過去那麼自信；再者就是自知實力仍不足，還有很大進步空間，所以懼怕別人會以獲獎記錄將自己與前輩進行比較。」他續指：「但無論如何，我非常感恩投票給我的每一位，特別是對我不離不棄的粉絲，是你們無條件的支持，讓我能再次站上頒獎台，是你們一直給我力量，讓我重拾自信。《好得太過份》這首歌是我送給粉絲的，但也希望大家可以把這首歌獻給身邊一直在愛我們、默默為我們遮風擋雨的家人、朋友、愛人。」最後，姜濤強調：「請大家放心，我不會高傲自負，也不會妄自菲薄，感謝大家的指點，我會繼續更專注地做好自己的音樂。過去的種種就let it go吧，我會重新出發，Everybody good show！」